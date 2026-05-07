La modelo Anok Yai desvela cómo se hizo el maquillaje más impactante de la Gala Met: "Una 'madonna' negra en el mundo Trump"

La Gala del Met de este lunes, en la que la temática se centraba en la relación de la moda con el arte y en su propia expresión artística, ha dado para mucho. Desde la reaparición de Beyoncé una década después hasta un envejecido Bad Bunny, pasando por la presencia de Marta Ortega.

Sin embargo, durante estos días uno de los looks más comentados ha sido el de la modelo Anok Yai, quizás un rostro no tan conocido para el gran público pero que ha conseguido cautivar a muchos con su maquillaje inspirado en imágenes de vírgenes. El equipo que se encargó de su maquillaje colocó varias lágrimas sobre su rostro, pintado de dorado, dando la sensación de emular a una escultura.

Ese era precisamente el resultado que buscaba la modelo, que ha explicado en su cuenta de Instagram que cuando conoció la temática de la gala de este año lo tuvo claro. "Sabía que quería difuminar la línea entre ser humano y ser arte, una estatua de bronce en movimiento", ha comentado Yai.

Además, la modelo ha confesado que su sueño era poder colaborar con Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga, para el evento, a lo que el accedió sin un ápice de duda. Fue el diseñador romano quien le propuso la idea de representar una madonna negra y en ese momento Yai se transportó directamente a las imágenes de las vírgenes llorando en Sicilia.

"Para nosotros esto no fue solo un look, ha sido un mensaje de esperanza, un reflejo de los tiempos que estamos viviendo y una representación del peso de cargar con el dolor que no se ve en tiempos convulsos, especialmente en este clima", reflexionó la modelo.

Detalle del maquillaje de Anok Yai Michael Buckner/Getty Images

Sobre este mensaje que quería mandar profundizó Yai en una conversación con la edición estadounidense de Vogue. "En el clima en el que estamos viviendo, necesitamos esperanza. Creo que ser una madonna negra en un mundo de Trump va a mandar ese mensaje", añadió la modelo.

Para conseguir el espectacular look de belleza, la maquilladora Laurel Charleston elaboró más de 200 lágrimas para elegir las que más se adaptaban al rostro de la modelo y al resultado que buscaban. Además, Yai no lució su pelo natural sino que se colocó una prótesis que fue pintada, al igual que todo el rostro y cuerpo de la modelo para conseguir el efecto dorado o bronce que ha dejado con la boca abierta a todos.

Yai pisó la alfombra junto a Piccioli, que diseñó para la ocasión un vestido negro de cintura baja con volumen en la parte inferior, dejando el protagonismo a la gran capucha que enmarcaba el rostro de Yai y que emulaba los tocados de las vírgenes.