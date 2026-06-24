La nueva marca fetiche de Mary de Dinamarca es española y responsable de uno de los 'looks' más comentados de Letizia

La reina Mary, este martes en la graduación de su hija Isabella

Mary de Dinamarca es una de las reinas más observadas de Europa. La royal, nacida en Australia y consorte del país nórdico desde que su marido, Federico X, subió al trono en enero de 2024, ha conseguido desmarcarse no solo por las causas que abandera, sino por sus elecciones estilísticas.

La prensa especializada se ha fijado en Mary desde sus tiempos de princesa, pero su papel de reina ha provocado que su exposición sea todavía mayor. En la última semana, la consorte danesa ha incorporado a su armario una firma nueva, The IQ Collection, fundada por la jerezana Inés Domecq.

En apenas cuatro días, la reina Mary ha lucido dos prendas de la marca española. La primera, una falda con un llamativo estampado geométrico en diferentes tonos de rojo y burdeos que forma parte de un conjunto llamado Austral.

Mary de Dinamarca, en la inauguración de The Dome en Aarhus el pasado viernes. GTRES

La consorte la lució en Aarhus, donde acudió junto a Federico X a la inauguración de The Dome, y la combinó con una sencilla blusa blanca, dejando claro que una prenda potente es lo único que hace falta para lograr un look de impacto.

Posteriormente este martes, Mary volvió a confiar en la firma española para una ocasión muy especial: la graduación de su hija, la princesa Isabella. En este caso, la reina lució una camisa azul con bordados en rojo y azul, el modelo Anna de la firma. La combinó con una sencilla falda vaquera y unas gafas de sol, pero también podría darle una segunda vida conjuntándola con la falda estampada, tal y como propone The IQ Collection en su web.

Mary, con la camisa de IQ junto a su hija Isabella Getty Images

"Ver que alguien con un estilo tan elegante y personal elija IQ es una alegría inmensa", comentó Inés Domecq, fundadora de la marca, a la revista ¡Hola! después de que la reina luciera la falda estampada.

El ejemplo de la reina Letizia

The IQ Collection no es una marca nueva dentro de los vestidores royals. La reina Letizia apostó en 2021 por un mono de esta firma para acudir a la inauguración de Fitur junto a Felipe VI. Se trataba del modelo Tana, fabricado en algodón, con cierre de cremallera delantero y unos grandes volantes en los laterales del cuerpo de la prenda.

Letizia, con su mono de IQ Collection Chema ClaresGTRES

El diseño respondía a la moda del momento, cuando las tiendas estaban plagadas de blusas o jerséis con volantes, en parte gracias al éxito de El mal querer de Rosalía unos años atrás. El mono de IQ que lució Letizia fue uno de los looks más comentados de la reina ese año y uno de los más aplausos generó.