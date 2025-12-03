"La piel no es una tendencia pasajera": los dermatólogos advierten de los peligros de someterse a tratamientos estéticos sin la información necesaria

Los tratamientos estéticos para mejorar el aspecto de la piel son cada vez más habituales y han dejado de ser una excepción reservada a un evento especial. Esa normalización implica también desinformación y que muchas personas recurran a procedimientos que quizás no son los más indicados para su tipo de piel o para el momento del año.

Por este motivo la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha lanzado una campaña de concienciación, La piel no es moda, a través del GEDET, el Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica.

El lanzamiento de esta campaña a principios de diciembre no es casualidad ya que los dermatólogos explican que en esta época del año los tratamientos aumentan con el objetivo de tener la piel bonita para las fiestas o para las decenas de eventos que se acumulan en estas semanas.

“Observamos un claro aumento de la demanda de tratamientos estéticos faciales especialmente en las semanas previas a la Navidad" Vicent Alonso, dermatólogo y coordinador del GEDET

“Observamos un claro aumento de la demanda de tratamientos estéticos faciales especialmente en las semanas previas a la Navidad. Es una época en la que muchas personas buscan mejorar su imagen de cara a las celebraciones y reuniones sociales", explica el doctor Vicent Alonso, coordinador del GEDET.

Además, recuerda el dermatólogo, el clima frío y los días con menos horas de sol que en verano o primavera hacen que este sea el momento perfecto para tratamientos más invasivos. "Es la época ideal para procedimientos como peelings químicos y otros con diferentes tecnologías y láser para tratar problemas dermatológicos como las manchas, la rosácea, las cicatrices de acné o las arrugas faciales", detalla Alonso.

Otros tratamientos que se suelen demandar habitualmente en esta época del año son "las técnicas de bioestimulación, infiltrativas como los neuromoduladores o los rellenos dérmicos" ya que ofrecen un proceso de recuperación corto y resultados visibles para las fiestas y eventos.

El peligro de la desinformación

La popularización de este tipo de tratamientos y el auge de recomendaciones sobre medicina estética en redes sociales como TikTok han provocado que muchas personas se sometan a un procedimiento que no les corresponde y después paguen las consecuencias con una piel en peor estado que cuando entraron en cabina.

Por ese motivo, desde el GEDET recomiendan consultar a un dermatólogo si se quiere realizar un tratamiento relativamente invasivo. “Su conocimiento profundo de la anatomía cutánea, la fisiología, y las distintas patologías dermatológicas lo posiciona como el profesional más cualificado para realizar procedimientos de estética médica con un enfoque seguro, personalizado y basado en evidencia científica", reivindica Alonso, que advierte de la proliferación de tratamientos fuera del ámbito médico.

Además, desde el grupo de dermatólogos recuerdan que el cuidado de la piel debería ser una constante diaria y no intentar utilizar remedios mágicos o agresivos cuando hay un evento en el horizonte o se sufre alguna afección puntual.

"La campaña La piel no es moda tiene un papel fundamental en la concienciación de la población sobre el valor de la piel como órgano esencial, no como tendencia pasajera. Aporta educación, desmitificación de la estética superficial y empodera al paciente a tomar decisiones informadas sobre su salud cutánea", destaca Vicent Alonso.