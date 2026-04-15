La última 'obsesión' de los runners ya no es el calzado, sino las gafas de sol

Durante años, las zapatillas han sido el objeto de deseo de cualquier corredor. Pero eso está cambiando. Ahora, en muchas carreras populares y maratones, lo que más llama la atención no está en los pies, sino en la cara: las gafas de sol se han convertido en el nuevo símbolo de estilo dentro del running.

Lo que antes era un complemento práctico se ha transformado en una pieza clave del look. Colores llamativos, lentes espejo o diseños futuristas dominan cada vez más las salidas. Correr ya no es solo hacer deporte: también es, para muchos, una forma de mostrarse.

El fenómeno tiene incluso nombre: “runcore”. Una estética reconocible que combina prendas técnicas ajustadas, accesorios deportivos y, ahora, gafas de sol de alta gama como toque final. Esta tendencia no solo se ve en profesionales, también se ha extendido entre corredores aficionados, especialmente entre jóvenes.

El cambio es evidente. Antes, la conversación previa a una carrera giraba en torno a qué zapatillas llevar. Hoy, el foco está también en el conjunto completo. Como resume la creadora de contenido Jenna Litner, “las gafas de sol son una forma sencilla de añadir un toque personal a tu atuendo para correr”.

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Algunos nombres conocidos han ayudado a impulsar esta moda. El cantante Harry Styles ha corrido maratones con modelos de marcas especializadas, mientras que atletas como Josh Kerr han demostrado que también en la élite sirven para destacar.

Pero no todo es estética. Detrás hay también un argumento técnico. Estas gafas están diseñadas para proteger del sol, el viento o elementos como polvo y pequeños objetos. Además, muchas incorporan materiales ligeros, sistemas antivaho o lentes de alta resistencia.

El negocio acompaña esta tendencia. El mercado global de gafas deportivas sigue creciendo con fuerza y cada vez hay más marcas independientes ganando terreno frente a gigantes tradicionales. Firmas como Oakley o District Vision han sabido aprovechar este auge.

También influye la durabilidad. Mientras que unas zapatillas de alto nivel pueden desgastarse en pocas carreras, unas buenas gafas pueden durar años. Eso hace que muchos corredores justifiquen precios elevados como una inversión a largo plazo.

Más allá de la utilidad, hay un cambio cultural de fondo. Como explica uno de los fundadores de District Vision al Financial Times, correr ha pasado de ser algo discreto a convertirse en una forma de expresar estilo de vida. Y en ese nuevo escaparate, las gafas de sol se han ganado el protagonismo.