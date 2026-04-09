La ciencia lo confirma: caminar no es suficiente para tener un buen estado de salud física, hay que añadir otros ejercicios

Caminar es una buena opción para mantenerse en forma, así como para liberar el estrés o reducir la tensión. Sin embargo, no es suficiente. Así lo revela un estudio elaborado por PLOS One y publicado este mes, donde se señala además, que el tipo de ejercicio que realizamos varían en función de la zona geográfica dónde nos encontramos.

En las zonas rurales, por ejemplo, las personas suelen optar por la jardinería, la caza y las labores agrícolas como segunda forma de hacer deporte, más allá de caminar. En cambio, los que viven en zonas urbanas prefieren correr, levantar pesas, bailar o montar en bicicleta.

Además, el porcentaje de actividad se mantiene menos amplio en las rurales. Esto es debido a que en las zonas urbanas suele haber mayor presencia de gimnasios y variedad de actividades deportivas que en las rurales. En este sentido, los investigadores creen que deberían adoptarse las políticas de salud en función de las realidades locales, con el objetivo de acabar con esta brecha.

Finalmente, otra de las cuestiones que resaltan, tal y como se mencionaba al inicio, es que caminar no es suficiente para mantenerse en forma, por lo que es necesario realizar ejercicios de fuerza para fortalecer los músculos. De hecho, según el estudio, "solo el 25% cumple con las recomendaciones de ejercicio aérobico y fortalecimiento muscular".

La investigación, dirigida por Christiaan Abildso, viene de un análisis elaborado a partir de encuestas telefónicas a 396.261 adultos durante 2019, en las que se dieron a elegir 75 opciones de ejercicio.

Estos son los factores que aceleran la pérdida de masa muscular

Existen diversos factores que aceleran la pérdida de masa muscular, además de la edad, algunos ejemplos son:

La falta de sueño.

El estrés crónico.

Sedentarismo.

Cambios hormonales.

La pérdida de masa muscular, a su vez, conlleva algunas consecuencias. Entre ellas la pérdida de independencia, el mayor riesgo de caídas o la disminución de la fuerza y resistencia.

Algunas formas de prevenir la pérdida de masa muscular son consumir vitamina D y otros nutrientes, tener una alimentación rica en proteínas o realizar ejercicios de resistencia. Además, es fundamental mantener la constancia y realizar algunas pausas entre ejercicios para la correcta recuperación.