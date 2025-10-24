Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Letizia, fiel al negro y a la sobriedad con su 'look' en los Princesa de Asturias
La reina mantiene la tónica de los últimos años. 

Uxía Prieto
La reina Letizia, en los Princesa de AsturiasGTRES

No hay dos sin tres. Por tercer año consecutivo la reina Letizia ha apostado por el negro para una de las grandes citas del año para la familia real: los Premios Princesa de Asturias. Dejando aparcado el traje que se ha convertido en su uniforme en los últimos meses, la consorte ha elegido un minimalista vestido negro de gasa. 

Se trata de un diseño de corte recto y una capa de gasa superpuesta de cuello ligeramente subido y manga corta. Un modelo totalmente diferente a lo que ha vestido hasta ahora la reina Letizia para estos premios, que han sido testigo de la evolución de la consorte desde que participó por primera vez en 2004. 

  El look de la reina LetiziaGTRES

En cuanto a las joyas, Letizia ha vuelto a abrir su joyero personal y ha repetido los pendientes de diamantes negros de De Grisogono que ya lució hace un año. Tampoco ha faltado el anillo de Coreterno que no se quita desde que lo estrenó. 

La reina ha recogido su melena en una sencilla coleta ondulada que permitía lucir estas joyas y que daba protagonismo al escote del vestido y ha apostado por un maquillaje sencillo con un toque de gloss en los labios y una sombra de ojos en tonos cobrizos.

  La reina Letizia, junto a sus hijas, Felipe VI y la reina SofíaGTRES

El look de Letizia ha estado marcado por la sobriedad, incorporando una cartera de mano también en negro y unos zapatos de tacón bajo destalonados a juego. 

El negro también fue el color protagonista para Letizia en las últimas dos ediciones, en las que la reina eligió dos diseños de Carolina Herrera, ambos con escotes asimétricos. Tanto en 2023 como en 2024, la consorte prescindió de las grandes joyas del lote de pasar como sí había hecho en otras ocasiones, apostando primero por unos aros de Coolook y, el año pasado, por los citados pendientes diamantes negros de De Grisogono.

