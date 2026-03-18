Ni burdeos ni nude, esta temporada la manicura que triunfa son las 'uñas bambi'

En los últimos años se ha visto cómo las uñas larguísimas y ultradecoradas iban desapareciendo poco a poco para dejar hueco a manicuras más cortas y naturales, llegando incluso a verse uñas sin pintar en las alfombras rojas más exclusivas del mundo.

Eso sí, a pesar de que los tonos nude son tendencia siempre tiene que haber recursos para las mujeres que prefieren apuestas más coloridas y arriesgadas. Es el caso de las deer nails, también conocidas como bambi nails, que juegan con el estampado de ciervo y están triunfando en redes sociales.

La tendencia puede explicarse por el boom del marrón chocolate y de las manicuras de lunares, que han triunfado en los últimos meses. Según la firma de esmaltes Masglo, las deer nails son una opción más suave y delicada que otros tipos de estampado animal, como el leopardo, pero al mismo tiempo mantienen la frescura y el punto divertido.

¿La clave de esta manicura? "Una base degradada en marrones y crema sobre la que se dibujan motitas blancas irregulares que imitan el pelaje de un cervatillo", detallan desde Masglo explicando que no hay una única manera de dibujar el estampado, lo que permite adaptar la tendencia los gustos de cada uno.

Lo ideal para conseguir un buen resultado en la manicura es acudir a un centro de belleza a hacérsela, pero también se pueden diseñar en casa siguiendo algunos trucos:

Hacer una base con efecto degradado mezclando dos o tres tonos. En Masglo recomiendan algunos como beige , caramelo o chocolate, utilizando un pincel fino. "La idea es crear un fondo difuminado, nada uniforme, que recuerde al pelo", destacan desde la firma de esmaltes.

, caramelo o chocolate, utilizando un pincel fino. "La idea es crear un fondo difuminado, nada uniforme, que recuerde al pelo", destacan desde la firma de esmaltes. Utilizar diferentes capas y, a ser posible, un esmalte en gel para que se seque más rápido evitando que los tonos se mezclen.

Dibujar pequeñas motas irregulares con un pincel muy fino. "No los coloques perfectos ni simétricos: cuanto más orgánicos, más realistas", recomiendan desde Masglo.

Añadir un top coat para conseguir un acabado brillante y que la manicura quede bien sellada.

Además, desde la firma de esmaltes recuerdan que esta tendencia puede adaptarse si se busca algo más discreto. ¿Cómo? Pintando solo una uña en cada mano o bien optando por unos micropuntitos para que sea más minimalista.