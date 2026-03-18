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Ni burdeos ni nude, esta temporada la manicura que triunfa son las 'uñas bambi'
Moda y Belleza
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Ni burdeos ni nude, esta temporada la manicura que triunfa son las 'uñas bambi'

También conocidas como 'deer nails', están causando furor en redes. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Una mujer haciéndose las uñas en un salón
Una mujer haciéndose las uñas en un salónGetty Images

En los últimos años se ha visto cómo las uñas larguísimas y ultradecoradas iban desapareciendo poco a poco para dejar hueco a manicuras más cortas y naturales, llegando incluso a verse uñas sin pintar en las alfombras rojas más exclusivas del mundo.

Eso sí, a pesar de que los tonos nude son tendencia siempre tiene que haber recursos para las mujeres que prefieren apuestas más coloridas y arriesgadas. Es el caso de las deer nails, también conocidas como bambi nails, que juegan con el estampado de ciervo y están triunfando en redes sociales. 

La tendencia puede explicarse por el boom del marrón chocolate y de las manicuras de lunares, que han triunfado en los últimos meses. Según la firma de esmaltes Masglo, las deer nails son una opción más suave y delicada que otros tipos de estampado animal, como el leopardo, pero al mismo tiempo mantienen la frescura y el punto divertido. 

¿La clave de esta manicura? "Una base degradada en marrones y crema sobre la que se dibujan motitas blancas irregulares que imitan el pelaje de un cervatillo", detallan desde Masglo explicando que no hay una única manera de dibujar el estampado, lo que permite adaptar la tendencia los gustos de cada uno. 

Lo ideal para conseguir un buen resultado en la manicura es acudir a un centro de belleza a hacérsela, pero también se pueden diseñar en casa siguiendo algunos trucos:

  • Hacer una base con efecto degradado mezclando dos o tres tonos. En Masglo recomiendan algunos como beige, caramelo o chocolate, utilizando un pincel fino. "La idea es crear un fondo difuminado, nada uniforme, que recuerde al pelo", destacan desde la firma de esmaltes. 
  • Utilizar diferentes capas y, a ser posible, un esmalte en gel para que se seque más rápido evitando que los tonos se mezclen. 
  • Dibujar pequeñas motas irregulares con un pincel muy fino. "No los coloques perfectos ni simétricos: cuanto más orgánicos, más realistas", recomiendan desde Masglo. 
  • Añadir un top coat para conseguir un acabado brillante y que la manicura quede bien sellada. 

Además, desde la firma de esmaltes recuerdan que esta tendencia puede adaptarse si se busca algo más discreto. ¿Cómo? Pintando solo una uña en cada mano o bien optando por unos micropuntitos para que sea más minimalista. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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