Ni rojo ni francesa: el tono "marrón chocolate" y el azul cobalto serán los reyes de la manicura en 2026

Durante años, el rojo clásico y la manicura francesa han sido los valores seguros cuando tocaba pasar por el salón. Pero las tendencias de 2026 vienen con un pequeño giro: este año, las uñas se tiñen de tonos más profundos, elegantes y con personalidad. Los protagonistas absolutos serán el marrón chocolate y el azul cobalto.

El marrón, que hasta hace poco parecía reservado para el otoño o para estilos más discretos, se ha convertido en un color sofisticado y moderno. Los tonos chocolate, café o cacao aportan un aire elegante, combinan con casi todo y funcionan igual de bien en uñas cortas y naturales que en diseños más elaborados. Es ese tipo de color que no grita, pero sí impone estilo.

Por su parte, el azul cobalto llega como la alternativa perfecta para quienes quieren un tono llamativo sin caer en los neones o en los colores excesivamente brillantes. Es intenso, profundo y muy favorecedor, especialmente en los meses fríos, aunque todo apunta a que seguirá presente durante todo el año.

La tendencia general apunta hacia manicuras más refinadas y con aspecto lujoso, dejando un poco atrás los colores fluorescentes o los diseños demasiado recargados. Aun así, el maximalismo no desaparece del todo: se verá en pequeños detalles, texturas o combinaciones creativas, pero siempre con una base elegante.