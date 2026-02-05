El economista Julen Bollain sí que tiene un temor en el lío entre Pedro Sánchez y Elon Musk: ve un "problema" que puede ir a más

El ataque de magnates millonarios como Elon Musk, dueño de X, y Pável Dúrov, dueño de Telegram, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede ser más preocupante de lo que parece. Lo que se asemeja a una disputa verbal en redes sociales puede ser una de las tónicas y estrategias de los "tecno-oligarcas" que llevan estableciendo años.

He ahí uno de los problemas que ha visto el economista Julen Bollain, profesor en la universidad de Mondragón y escritor de En defensa de la renta básica. Más allá de que un presidente del Gobierno de cualquier país se lleve mal con multimillonarios, sino justo lo contrario.

En una publicación en su perfil oficial de X (@JulenBollain), ha dejado una reflexión que ha alcanzado decenas de miles de visitas y miles de 'me gusta'. Sobre todo ese alcance lo ha tenido a raíz de ir más allá de lo que se lleva discutiendo hasta ahora.

El problema no es llevarse mal, sino lo contrario

Bollain explica en el tuit su temor: "No me preocupa que un presidente se lleve mal con los multimillonarios que confunden poder económico con autoridad moral. Me preocuparía mucho más lo CONTRARIO. Verlos cómodos, aplaudiendo, marcando la agenda".

El economista defiende que esta polémica no va de "idolatrar" a uno de los dos bandos o directamente "cerrar filas acríticamente". Sin embargo, cuando Pedro Sánchez "choca con multimillonarios que usan su poder económico y sus plataformas como si estuvieran por encima de las reglas, el problema no es el choque".

El problema para Bollain sería que "no existiera". Sin ese choque, la preocupación sería mucho mayor.

"La democracia no es gustar a los poderosos, la democracia es ponerles límites. Y si eso incomoda a quienes no pasan por las urnas, algo elemental se estará haciendo bien", concluye el economista.

Las políticas sociales y Feijóo

Entre la polémica de Musk y Sánchez, está la de Feijóo criticando que el Gobierno central sea el verdadero de que no haya política social en España. Y para responder ya está el experto en economía. Bollain le ha hecho una tabla comparativa, en clave política social, tomada por Rajoy y Sánchez.

En el caso de Rajoy, en palabras de Bollain.

Recorte de 10.000 M€ en sanidad y educación

Congelación de las pensiones

Copago farmacéutico

Congelación del IPREM

Reducción de prestaciones por desempleo

Eliminación de ayudas a la vivienda

Subida de tasas universitarias

Devaluación salarial vía reforma laboral

En el caso de Sánchez, Bollaín destaca: