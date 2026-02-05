El actor Gorka Otxoa, cristalino sobre el auge de la ultraderecha en España: "Recuerda a tiempos muy oscuros"

El actor y cómico Gorka Otxoa, conocido por su amplia trayectoria en el cine y la televisión, ha estado en el podcast A las bravas, de la Cadena SER, donde ha alertado de lo que nos espera en España si la ultraderecha alcanza llega al Gobierno en algún momento.

"Estamos viviendo un retroceso que recuerda a tiempos pasados muy oscuros, pero ahora en teoría con la democracia y la libertad de expresión que aparentemente hay, aunque en la práctica no la hay", ha dicho en el programa que conduce el humorista Raúl Pérez.

Al hilo de esto, Gorka Otxoa, quien ya ha opinado en otras ocasiones sobre este asunto, ha hecho una radiografía de la situación que se vive actualmente en España, donde un 20% de los jóvenes cree que el franquismo fue "bueno" o "muy bueno".

Contra el acoso de los grupos ultras

"Es absolutamente terrible, vamos cuesta abajo y no tiene pinta de que vaya a dar la vuelta esto", ha asegurado el intérprete vasco, que considera que la ultraderecha está calando entre un alto porcentaje de la población.

Preguntado por la situación de Héctor de Miguel, más conocido Quequé, ye el acoso de grupos de ideología fascista a cómicos progresistas, Gorka Otxoa ha sido muy rotundo. "No es normal el aumento de estos grupos de ultraderecha que van a joder espectáculos de gente de la comedia", ha afirmado el actor.

"Hay mucha impunidad, o sea parece ser que sale más barato insultar y amenazar de muerte que hacer humor... Esto tiene que cambiar", ha opinado, aprovechando al mismo tiempo para mandar "un abrazo enorme" al cómico salmantino.

"'Vaya semanita' no podría hacerse ahora"

Si por algo es conocido Gorka Otxoa es por la serie Vaya semanita, la recordada comedia de televisión de ETB que triunfó más allá de las fronteras del País Vasco, con un total de 15 temporadas divididas en dos etapas.

Sobre la serie ha hablado el actor donostiarra, y ha asegurado que ahora sería muy difícil que alguna cadena de televisión se interesara por ella, deslizando que hace unos años había más libertad para el humor.

"Vaya Semanita no se podría hacer ahora. Habría denuncias, amenazas... Estaríamos en la Audiencia Nacional cada dos por tres por alguna denuncia absurda, como ha habido otros cómicos y humoristas que han tenido que pasar por ella", ha asegurado en A las bravas.