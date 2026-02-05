Santiago Abascal responde a Elon Musk por lo que dice de Sánchez y Antón Losada resume la interacción con tres palabras (y qué palabras)

El politólogo Antón Losada, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, además de colaborador en múltiples programas de televisión para opinar sobre la actualidad política, ha resumido la interacción entre Santiago Abascal y Elon Musk con tres palabras. Pero son tres palabras tremendas.

Todo ha comenzado cuando el magnate millonario, dueño de X, vio amenazado sus intereses después de que Pedro Sánchez anunciara en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrado en Dubái, la prohibición de acceder a las redes sociales a los menores de 16 años.

Musk, en ese caso, saltó, al ver sus intereses afectados: "El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España". Poco después, en otro tuit, lo llamó "fascista totalitario". Ahí empezó todo, porque X explotó con reacciones de todo tipo, desde ciudadanos de a pie hasta personalidades conocidas.

Abascal aprovecha

Y si alguien ataca a Pedro Sánchez, ¿quién mejor para aparecer que Santiago Abascal? El ultraderechista no dudó ni un segundo en echar leña al fuego. Musk, que contestaba a un tuit, volvió a insistir en que es "un traidor a la población de España".

El líder de Vox, que siempre se ha mostrado encantado con el magnate millonario y sus formas de proceder, citaba su tuit y añadía: "Sí, y también un criminal corrupto".

Y Antón Losada resume la película

Losada, que siempre se ha mostrado crítica con las políticas y actuares de la ultraderecha, no ha perdido tiempo alguno y de forma breve ha resumido de forma inapelable esta interacción entre Abascal y Musk.

"Buscaos un motel", ha escrito el politólogo. Tres palabras para describir lo que opina, con conocimiento de lo bien que se han llevado siempre. El músico Pancho Varona respondía a Losada: "Jajajaja, para estar así, que se casen".

Por qué Elon Musk ataca a Sánchez

Musk es dueño de X. Si en España se prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, el magnate ve afectados negativamente sus propios intereses (que ni ha explicado ni va a explicar). Sánchez, en este sentido, dio varias claves sobre por qué lo va a hacer: