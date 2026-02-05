Emma, 27 años, encuentra una foto privada suya en Temu vendiendo ropa: "Es extraño y espeluznante"

Lo que empezó como una cuenta de Instagram para compartir sus labores de punto terminó convirtiéndose en una sorpresa inquietante. Emma Wiigh Møller, una joven danesa de 27 años, descubrió que su imagen estaba siendo utilizada por la tienda online Temu para vender un suéter… sin haber dado nunca su permiso.

La escena era prácticamente la misma que había publicado en sus redes: ella posando con un jersey azul tejido a mano. Solo que, en el anuncio, el producto no era suyo, sino una copia mucho más barata.

“Es extraño y espeluznante”, explicó al canal danés TV 2 Echo tras encontrar su propia foto en la plataforma. Aunque su cara había sido recortada en la imagen promocional, Emma se reconoció enseguida.

En la estantería que aparecía detrás del suéter se veía un jarrón muy especial: pertenecía a su abuela fallecida. Ese detalle fue suficiente para confirmar lo que estaba viendo. “Puede que me hayan cortado la cara, pero sigo apareciendo en las fotos”, dijo, todavía impactada.

Emma usa su perfil para inspirar a otras personas que tejen, y sabe que las imágenes públicas pueden circular por internet. Aun así, le sorprendió que una empresa del tamaño de Temu utilizara su foto sin autorización para promocionar un producto.

Además, la diferencia de precios hacía aún más evidente el problema. Mientras que el suéter que ella había tejido le costó cerca de 90 euros solo en hilo, la versión que se anunciaba en la web se vendía por unos 15 euros.

La diseñadora del patrón original también expresó su indignación. Según explicó, la prenda que aparecía en el anuncio era claramente una copia de su trabajo, en el que había invertido tiempo y dinero.

Después de que el caso saliera a la luz en los medios daneses, Temu retiró tanto el anuncio como la fotografía de la joven. Pero para Emma, la sensación de verse convertida en modelo sin saberlo ha sido difícil de olvidar. “Es espeluznante”, insistió.