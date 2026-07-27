Nace FotoAhora, una app para los desplazados por los incendios: "Cuando no sabes cómo está tu casa una fotografía puede dar tranquilidad"

En España ya han ardido más de 170.000 hectáreas en lo que va de año. Las autoridades intentan contener los incendios de Ávila o Madrid, que ya fueron críticos a finales de la semana pasada, cuando autonomías como la Comunidad de Madrid tuvieron que implorar la activación de la Situación Operativa 3 a fin de que el Gobierno central tomara el mando de la emergencia.

Cerca de 100.000 personas han sido ya evacuadas: solo el número de afectados por los incendios en Madrid, Ávila y Toledo es de 90.949 personas. De ellas, 63.152 están evacuadas y unas 27.797 confinadas. En Madrid se ha podido reabrir el camping de El Escorial y la residencia de ancianos de San Martín de Valdeiglesias que ya fue evacuada por precaución el pasado jueves.

En una tesitura como esa, una de las principales angustias que asalta la cabeza de más de un evacuado es pensar qué ha podido pasar con todo lo que ha dejado atrás. Hay ya historias contadas de vecinos en zonas afectadas que han tenido que marcharse corriendo sin encontrar a la mascota de la familia; viéndose obligados a dejar un cuenco con pienso y otro con agua en la puerta de la casa.

También hay historias de vecinos que se han encontrado con el pueblo ya vacío y han tenido que salir corriendo. Y, como ya pasó el año pasado, ejemplos (malos) de residentes que tratan de ignorar los requerimientos de Protección Civil, lo que puede acarrear sanciones económicas e incluso la comisión de un delito al no obedecer a la máxima autoridad en una emergencia.

FotoAhora, una app para compartir fotografías en situaciones de emergencia

Para tratar de contener toda esa angustia (¿habrá llegado el fuego a la casa? ¿estará todo como lo dejé?) uno de los propios afectados por las llamas de estos días en Ávila ha lanzado una app disponible ya en navegadores, FotoAhora.org. Su funcionamiento es muy sencillo: si tienes la necesidad de saber cómo está una zona, una calle, un lugar, entras en la app y verás un mapa. Elige el punto geográfico exacto y envía tu solicitud.

Puedes solicitar una foto de ese punto del mapa introduciendo los elementos que necesites conocer. "Quiero ver un chalet blanco con la puerta verde en esta calle". "Necesito una foto de la puerta del garaje de este edificio". Luego, otro usuario que pueda estar por la zona será el que se encargue de tomar y subir la fotografía. De esta forma muchos afectados pueden comprobar el estado de su vivienda.

El creador de esta aplicación es Reza Ghassemi, que ha compartido en una publicación en LinkedIn cómo y por qué surgió la idea. "Soy uno de los afectados por los incendios de Ávila y, como miles de personas, sigo esperando poder ir a mi propiedad para comprobar cómo ha quedado todo. Todavía no he podido acercarme porque las carreteras siguen cerradas y, sinceramente, prefiero seguir las indicaciones de las autoridades. No está la situación para ser imprudentes. Así que me toca vivirlo todo desde la distancia".

"El viernes los grupos de WhatsApp de la urbanización estaban desbordados. Había vecinos que se quedaron allí toda la noche, otros compartiendo imágenes desde sus cámaras de vigilancia, otros enviando vídeos y fotos desde distintos puntos. Cada uno ayudando como podía", continúa. "Cuando no sabes cómo está tu casa, una simple fotografía puede darte una enorme tranquilidad".

"Lo que ha cambiado son las herramientas a nuestro alcance"

Lo llamativo es que Reza Ghassemi también reconoce la necesidad de que desarrollos tecnológicos como este nazcan rápido para poder ser útiles. "Podría haber dedicado días a pulir el diseño o a incorporar nuevas ideas, pero si la herramienta tardaba una semana en estar lista, probablemente ya no serviría para lo que había nacido".

"También intenté que todo tuviera la menor fricción posible. Pensé en que muchos de los usuarios podrían ser personas mayores o vecinos que, en medio de una situación así, no tienen ninguna gana de instalar aplicaciones nuevas ni aprender a utilizarlas", cuenta. "Por eso no es una app que haya que descargar". Efectivamente, se puede acceder a FotoAhora a través de su dirección web.

Por el momento el mapa cuenta ya con algunos puntos de solicitudes y con unas pocas respuestas en forma de imagen. Por supuesto, la zona más utilizada está al suroeste de la capital. Y su autor, Reza Ghassemi, destaca en parte una reflexión. "Hace unos años una idea como esta se habría quedado en una conversación, habría hecho falta un equipo de desarrollo, presupuesto, días de trabajo y muchas reuniones".

"Hoy ha bastado un ordenador, muchas horas delante de la pantalla y la inteligencia artificial como compañera de desarrollo. Y no, no ha sido porque yo sea un genio (que no lo soy). De hecho, ni siquiera soy desarrollador. Lo que ha cambiado no soy yo. Lo que ha cambiado son las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance", incide, antes de rematar: "Ojalá FotoAhora deje de tener utilidad cuanto antes".

"Significará que todos podremos haber vuelto a nuestras casas".