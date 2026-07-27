"Los tenedores son para comer, no para quitarse los callos": un vídeo de una mujer a bordo de un crucero obliga a la compañía a responder públicamente

Un vídeo con casi siete millones de reproducciones muestra a una pasajera utilizando un tenedor del comedor para rascarse el pie y quitarse un callo.

Si estás comiendo, acaba antes de leer. Un gesto aparentemente aislado ha terminado convirtiéndose en uno de los vídeos más comentados de los últimos días. Una pasajera de un crucero de Carnival Cruise Line fue grabada mientras utilizaba un tenedor del comedor para rascarse el pie y retirar un callo o una lesión cutánea, una escena que rápidamente se hizo viral y obligó a la compañía a intervenir públicamente.

Las imágenes, difundidas inicialmente por la usuaria @lucky_charmedcourt en TikTok e Instagram y recogidas posteriormente por el New York Post y FQ Magazine, han provocado una avalancha de comentarios sobre la higiene en los cruceros. Solo el segundo vídeo de la serie, en el que aparece la mujer manipulando el cubierto, roza los siete millones de visualizaciones en TikTok.

La pasajera utilizó un tenedor del comedor



En la grabación puede verse cómo la mujer se rasca el pie mientras permanece sentada en el comedor del barco y, acto seguido, utiliza un tenedor para retirar lo que parece ser un callo o una lesión. Según numerosos usuarios, el pie también presentaba signos compatibles con una posible infección por hongos, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La autora del vídeo decidió trasladar lo ocurrido al servicio de atención al cliente de la naviera e incluso aseguró haber hablado directamente con el capitán del barco para denunciar la situación.

La difusión masiva de las imágenes abrió un intenso debate en redes sociales sobre las normas de higiene en espacios compartidos y el uso posterior que podía darse al cubierto.

Carnival responde: "Los tenedores son para comer"



Ante la repercusión del vídeo, Carnival Cruise Line publicó un comunicado oficial en sus redes sociales el pasado 22 de julio para explicar cómo actuó su tripulación.

"Confirmamos que los tenedores están destinados a la comida, no al cuidado de los pies", señaló la compañía en uno de los mensajes más compartidos tras la polémica.

La naviera explicó que, en cuanto tuvo conocimiento del incidente, su personal habló con la pasajera y retiró inmediatamente el utensilio para evitar cualquier riesgo.

Además, quiso tranquilizar a los viajeros recordando que mantiene estrictos protocolos de limpieza e higiene en toda su flota. "Si bien el vídeo puede generar risas y asombro en internet, la limpieza y la higiene son nuestra máxima prioridad", indicó la empresa.

También añadió que sus equipos trabajan diariamente para garantizar que todos los pasajeros disfruten de unas vacaciones "seguras, limpias y confortables".

Un vídeo que vuelve a poner el foco en la higiene a bordo



Aunque el episodio terminó con la retirada del cubierto y sin que trascendieran más consecuencias, el caso ha reabierto el debate sobre el comportamiento de algunos pasajeros en espacios compartidos y la rapidez con la que este tipo de escenas se viralizan en redes sociales.

La respuesta de Carnival buscó cortar de raíz la polémica y transmitir un mensaje de confianza a sus clientes, dejando claro que el incidente fue puntual y que la tripulación actuó en cuanto tuvo conocimiento de lo ocurrido.

Mientras tanto, el vídeo continúa acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los episodios virales más llamativos relacionados con un crucero en las últimas semanas.