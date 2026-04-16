Stella McCartney vuelve a colaborar con H&M 20 años después: así es la colección y cuándo llegará a las tiendas

Es la noticia que muchos amantes de la moda estaban esperando: 21 años después, la diseñadora Stella McCartney vuelve a colaborar con H&M con una colección que reinterpreta los clásicos de la firma capitaneada por la británica. Desde que presentó su primera colaboración con el gigante textil sueco, la marca de McCartney se ha consolidado, por lo que plasmar ese legado en las prendas ha sido importante.

En esta nueva colección, que estará disponible tanto online como en tiendas físicas el 7 de mayo, la diseñadora británica y H&M han rescatado prendas de fondo de armario como camisas oversize o piezas de sastrería características de la firma, pero también algunos de sus tops con frases o joyas.

Body con cristales combinado con una americana gris H&M

"Veo esta colección como un viaje por mi historia de la moda. Es una verdadera mezcla de clásicos actuales y algunos de mis prendas de archivo favoritas que muestran mis primeras incursiones en la moda y el desarrollo de mi estilo. Es una colección fuerte, brillante, alegre, y refinada", ha explicado McCartney en un comunicado.

Parte de ese legado es el compromiso de la diseñadora con el bienestar animal y el medioambiente, por lo que parte de las prendas de la colaboración se han fabricado utilizando materiales reciclados, algodón orgánico o lana certificada.

Vestido drapeado H&M

En la colección no falta la cadena Falabella, clásica de la marca, que se ha colocado sobre vestidos, tops de punto y también bolsos. Algunas prendas clave de la colección son un minivestido rojo drapeado y de escote asimétrico, un body cargado de abalorios fabricados con cristal reciclado o una camiseta blanca con tachuelas con el mensaje Rock Royalty.

Vestido blanco efecto capa H&M

Las que busquen algún top más especial también tienen opciones. Uno de los mejores ejemplos es un top azul de escote halter con un ribete de encaje o la blusa drapeada en tejido satinado y color blanco que consigue un efecto capa sobre los hombros y que es perfecta para combinar con un buen pantalón.

Tampoco faltan los bolsos, en diferentes tamaños y en algunos de los colores tendencia como el marrón chocolate o estampados como el print de serpiente, además del calzado. Destacan especialmente unos mocasines con detalles de la cadena mencionaba en la parte frontal del zapato.