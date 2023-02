La metedura de pata de Miki en pleno directo al hablar con Blanca Paloma sobre su abuela: "Estará celebrándolo"

Blanca Paloma se proclamó este sábado ganadora del Benidorm Fest 2023 y, por consiguiente, próxima representante de España en el festival de Eurovisión. La cantante consiguió un incontestable triunfo en la gran final celebrada en la turística ciudad alicantina al ganar tanto la votación del jurado como la del público frente a sus otros siete rivales.

Con Eaea, una apuesta flamenca de corte electrónico y claro espíritu lorquiano, Blanca Paloma quiso hacerle un gran homenaje a su abuela Carmen, la 'culpable' de que ella se haya querido dedicar a la música. "De pequeña me cantaba una canción andaluza que se reía de la muerte. Y desde que ella murió, siento que la tengo aquí en mi corazón", confesaba días atrás. Ya con el micrófono de bronce en sus manos, no dudó en dedicarle su victoria. "Me tiene poseída como si hubiera una misión, como si ella supiera que esto tenía que pasar, y me lo está transmitiendo", dijo.

La artista Blanca Paloma EFE

La puesta en escena de Blanca Paloma es, de hecho, un homenaje al mantón de su abuela, que también protagonizaba la portada del single. "Era una matriarca sevillana, costurera, el alma de la fiesta y artista de sobremesa", ha contado varias veces la artista sobre ella.

En el programa posterior al Benidorm Fest emitido por RTVE, personalidades como el alcalde de Elche (ciudad natal de la ganadora) quisieron dar la enhorabuena a la joven por su triunfo. En un momento dado, Miki - representante de España en Eurovisión 2019 con la canción La venda y que ejercía de presentador de dicho espacio- interpretó que la producción del programa había preparado un vídeo de la abuela Carmen para sorprender a la cantante. "Esa yaya de la que tanto hablas... creo que tiene... Bueno, estará celebrándolo en su pueblo", dice un Miki aturdido por los diferentes mensajes que le lanzan desde el pinganillo.

Blanca Paloma, algo confundida dado que su abuela falleció hace varios años, le responde: "Bueno, en su pueblo con sus estrellas". Miki acabó pidiéndole perdón ante este desliz y la cantante le quitó hierro al asunto al asegurar que, muy probablemente, su abuela Carmen estará ahora "con Camarón".