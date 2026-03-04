Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Abascal critica la postura de Sánchez con Estados Unidos y hasta 'Anonymous' salta para dejar un aviso que le va a escocer
Juan De Codina
El presidente de Vox, Santiago Abascal.

Difícil de predecir que Anonymous apareciera en la vida del líder de Vox, Santiago Abascal, pero así ha sido. El ultraderechista, como acostumbra en su día a día, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta vez ha sido por su última postura con EEUU.

Estos últimos días se ha hablado mucho de ello. Todo comenzó con el veto de España a EEUU de usar sus bases militares de Rota y Morón en su conflicto con Irán, a quien bombardeó junto a Israel el pasado sábado. Esto cabreó mucho a Donald Trump, quien amenazaba con "cortar todo trato" con España, a cuyos dirigentes ha definido como "terribles".

La bola de nieve se ha hecho más grande. Este miércoles ha anunciado la portavoz del Gobierno de EEUU, Karoline Leavit, una supuesta cooperación militar española, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la ha rechazado "tajantemente" afimando que la posición del país "no ha cambiado en absoluto".

La posición de España es clara: "NO a la guerra". Y eso a Abascal no le ha gustado nada... Y la tortilla (con huevos de tres claras) se le ha dado la vuelta... Por Anonymous.

Abascal ataca (de nuevo)

En una publicación de su perfil oficial de X, el ultraderechista defiende: "Sánchez no representa a España, solo a una mafia corrupta que intenta aferrarse al poder y evitar la cárcel".

"Los españoles somos rehenes de su corrupción y su traición, y no nos avergonzamos del daño que es capaz de infligir a la imagen y a los intereses de España...", añade.

Y concluye: "España quiere ELECCIONES YA". Su tuit ha acumulado más de dos millones y medio de visualizaciones y 28.000 'me gusta', que se han visto empañados por el comentario.

Anonymous descalza a Abascal

La principal cuenta de X de Anonymous, que acumula más de 5.000.000 de seguidores, tiene muy claro lo que está pasando a su juicio: "Santiago aquí está pagando por intereses extranjeros, su objetivo no es el bienestar de España... sino su bolsillo".

Actualmente, este nombre es difícil de no conocer. Se trata de un colectivo de hackers y activistas internacional que actúa en favor de la libertad de expresión y contra la censura. Siempre ha sido conocido por utilizar la máscara de Guy Fawkes, popularizada en la película V de Vendetta.

Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

