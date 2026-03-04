Abascal critica la postura de Sánchez con Estados Unidos y hasta 'Anonymous' salta para dejar un aviso que le va a escocer

Difícil de predecir que Anonymous apareciera en la vida del líder de Vox, Santiago Abascal, pero así ha sido. El ultraderechista, como acostumbra en su día a día, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta vez ha sido por su última postura con EEUU.

Estos últimos días se ha hablado mucho de ello. Todo comenzó con el veto de España a EEUU de usar sus bases militares de Rota y Morón en su conflicto con Irán, a quien bombardeó junto a Israel el pasado sábado. Esto cabreó mucho a Donald Trump, quien amenazaba con "cortar todo trato" con España, a cuyos dirigentes ha definido como "terribles".

La bola de nieve se ha hecho más grande. Este miércoles ha anunciado la portavoz del Gobierno de EEUU, Karoline Leavit, una supuesta cooperación militar española, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la ha rechazado "tajantemente" afimando que la posición del país "no ha cambiado en absoluto".

La posición de España es clara: "NO a la guerra". Y eso a Abascal no le ha gustado nada... Y la tortilla (con huevos de tres claras) se le ha dado la vuelta... Por Anonymous.

Abascal ataca (de nuevo)

En una publicación de su perfil oficial de X, el ultraderechista defiende: "Sánchez no representa a España, solo a una mafia corrupta que intenta aferrarse al poder y evitar la cárcel".

"Los españoles somos rehenes de su corrupción y su traición, y no nos avergonzamos del daño que es capaz de infligir a la imagen y a los intereses de España...", añade.

Y concluye: "España quiere ELECCIONES YA". Su tuit ha acumulado más de dos millones y medio de visualizaciones y 28.000 'me gusta', que se han visto empañados por el comentario.

Anonymous descalza a Abascal

La principal cuenta de X de Anonymous, que acumula más de 5.000.000 de seguidores, tiene muy claro lo que está pasando a su juicio: "Santiago aquí está pagando por intereses extranjeros, su objetivo no es el bienestar de España... sino su bolsillo".

Actualmente, este nombre es difícil de no conocer. Se trata de un colectivo de hackers y activistas internacional que actúa en favor de la libertad de expresión y contra la censura. Siempre ha sido conocido por utilizar la máscara de Guy Fawkes, popularizada en la película V de Vendetta.