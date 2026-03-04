Carmen Truyols, anestesista: "No llevo a mis hijos por la noche al hospital nunca, los llevo a partir de las 9 porque ha cambiado la guardia"

En estos momentos, se está llevando a cabo una huelga nacional de médicos en España. Los paros son de una semana al mes. En el mes de marzo, la huelga tendrá lugar desde el día 16 al 20.

Uno de los motivos centrales de esta huelga de médicos es la existencia de guardias de 24 horas. Los profesionales sanitarios aseguran que trabajar 24 horas seguidas les lleva a un estado de cansancio extremo que hace incrementar el riesgo de errores al atender a los pacientes.

Carmen Truyols, anestesista, ha pasado por el podcast Quorvm Podcast para explicar que ese tipo de guardias exponen a los médicos a situaciones tan límites que ella, siendo doctora, prefiere no llevar nunca a sus hijos al hospital por la noche.

"Yo, sinceramente, no llevo a mis hijos por la noche al hospital nunca. Ya los tengo que ver fatalísimos. Los intento llevar a partir de las 9 de la mañana porque pienso que ha cambiado la guardia", ha subrayado la anestesista.

"Si es algo que yo como médico puedo evitar, lo evito. Pero te digo mis hijos y también mi marido. Mi marido está trasplantado y he intentado por todos los medios que la gente que le viera no estuviera de guardia", ha añadido Truyols. En ese sentido, la doctora ha sentenciado que "no creo que ningún médico vaya a urgencias por la noche por gusto, porque hay que estar loco".

La anestesista ha criticado el actual sistema de guardias poniendo el ejemplo del accidente ferroviario ocurrido en el mes de enero en Adamuz. "Cuando pasó lo de Adamuz, yo lo primero que miré es a qué hora había sido el accidente y a qué hora habían llegado los heridos al hospital. Los médicos de Adamuz, cuando llegaron los primeros heridos al hospital, llevaban 12 horas trabajando. Se pasaron 12 horas más operando ¿crees que de verdad eso beneficia al paciente?", ha expresado.

"Con 20 horas de trabajo, soy una versión de mí más peligrosa"

La doctora ha reconocido que en esas guardias, con 20 horas de trabajo, "me veo que no soy yo. Desde luego, la mejor versión de mí no soy. Es una versión de mí más peligrosa porque lo normal es cometer más errores. Claramente soy menos capaz".

Al respecto, Carmen Truyols ha alertado de que en esas horas finales de guardias "he visto errores graves, muy duros, como confundir medicaciones. Esos errores, por desgracia, se cuentan cuando se pueden salvar. Cuando no se pueden salvar, eso lo que genera es una persona que sabe que ha cometido un error horroroso y que no se atreve ni a contarlo".