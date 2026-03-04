Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Nacho Duato tiene algo que decirle a Pedro Sánchez tras el "no a la guerra", poco después de criticarle
Nacho Duato tiene algo que decirle a Pedro Sánchez tras el "no a la guerra", poco después de criticarle

El coreógrafo es cristalino.

Nacho Duato tiene algo que decir de Pedro Sánchez.

El popular coreógrafo y bailarín de ballet Nacho Duato ha reaparecido en redes sociales para pronunciarse sobre lo que ha pasado esta semana en España, que ha vetado a EEUU el uso de las bases militares de Morón y Rota para el conflicto con Irán después de que, junto con Israel, bombardearan 24 provincias del país el pasado sábado.

Despertó la furia de Donald Trump, quien amenazó con "romper todo trato" con España, generando toda una ola de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación nacionales y extranjeros. El "no a la guerra" de Sánchez ha provocado un aplauso masivo incluso de miles de usuarios turcos en X.

Duato, en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, recuerda que hace poco criticó al jefe del Ejecutivo central: "Hace poco critiqué a Pedro Sánchez porque estaba en la India visitando como una especie de galería de arte o algo así y la gente se metió conmigo".

Y añade: "Bueno, es que estas relaciones interrelacionales... Le dije que por qué no se va a un campo de leprosos o a ver a la gente pobre; en fin, que a la gente no le gustó lo que dije".

Nacho Duato se lo deja claro a Sánchez

Ahora quiere reivindicar algo sobre Sánchez: "Me siento muy orgulloso de mi presidente por ser coherente y decir la verdad, por meterse con los dos demonios del mundo: Trump y Netanyahu".

No se corta: "Me siento muy orgulloso de que usted sea el abanderado, por lo menos en Europa, del progresismo".

Según Duato, él es una persona que cree firmemente que, si una persona quiere ser de derechas, que lo sea. Y si quiere ser de izquierdas, también: "Pero nunca creer en el centro. Cuanto más de izquierdas, si es que usted quiere ser de izquierdas, mejor".

