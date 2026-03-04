El escritor Fernando Aramburu deja una frase sobre la inteligencia artificial que está dando que hablar: "Si supera a Mozart…"

El escritor Fernando Aramburu volvió a dejar titulares. Y varios. El autor de Patria pasó por La Noche en 24 horas, el programa informativo de RTVE, y en pocos minutos dejó una cadena de reflexiones sobre literatura, tecnología, memoria histórica y su propia vida que no han pasado desapercibidas.

Entre todas, una frase que resume bien su mirada abierta, y poco alarmista, sobre el futuro: "Si la inteligencia artificial supera a Mozart, yo seré el primero en darle la enhorabuena".

"El éxito tiene, en parte, un ingrediente de trastorno"

Aramburu también habló sin rodeos sobre el fenómeno que supuso Patria, convertida en uno de los mayores éxitos de la literatura española reciente. El propio escritor reconoce que ni él mismo esperaba lo que ocurrió después de su publicación.

"Yo fui el primer sorprendido de la enorme repercusión que tuvo ‘Patria’". Pero el éxito, advierte, no siempre es cómodo. De hecho, dejó una reflexión tan breve como llamativa: “El éxito tiene, en parte, un ingrediente de trastorno”.

La exposición pública, las expectativas y el ruido alrededor de una obra pueden alterar la vida de cualquier autor, incluso de uno acostumbrado al reconocimiento.

Antes y después de ese éxito, Aramburu ha construido una trayectoria sólida con novelas, relatos y ensayos que exploran la memoria, la violencia y la vida cotidiana. Entre sus títulos más conocidos están Los peces de la amargura, Años lentos, Los vencejos o Hijos de la fábula.

Sentirse extraño en la propia ciudad

Durante la entrevista también hubo espacio para una confesión más personal. Aramburu explicó que el paso del tiempo y la vida fuera de su lugar de origen, que es San Sebastián, han cambiado su relación con él. "Estoy cada vez más desvinculado, mi vida está hecha en otro lugar y he empezado incluso a sentirme extraño en mi propia ciudad".

Una sensación que muchos escritores conocen bien: la de vivir entre lugares y terminar sintiéndose parcialmente extranjero en todos.

La memoria de Miguel Ángel Blanco en su nueva novela

El escritor acudió al programa para hablar de su último libro, Maite. La novela se sitúa durante los cuatro días que coincidieron con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la organización terrorista ETA.

En lugar de reconstruir el crimen, Aramburu centra la historia en el encuentro de tres mujeres cuyas vidas se cruzan durante aquellos días que marcaron a toda una generación en España.

"Estamos en unos momentos francamente preocupantes"

Más allá de la literatura, el autor también dejó una reflexión sobre el clima actual. "Estamos en unos momentos francamente preocupantes". Una frase breve que resume su sensación sobre el contexto social y político que atraviesa el país.

Y que, como muchas de sus novelas, vuelve a mirar de frente a la realidad.