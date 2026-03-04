Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de medicina preventiva: "La gente se atiborra de magnesio, pero luego sigue una dieta basura que no tiene la riqueza nutricional de la mediterránea"

El magnesio se ha convertido en los últimos tiempos en el nutriente de moda. Múltiples publicaciones en redes sociales animan a consumir suplementos de ese mineral para mejorar la salud. Sin embargo, la realidad es que si se lleva una dieta equilibrada el consumo de magnesio es más que suficiente y no tiene sentido tomar cantidades adicionales del nutriente.

Tal y como se explica en MedlinePlus (el servicio informativo en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU), el magnesio "es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo".

En concreto, el mineral sirve para "mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, brinda soporte a un sistema inmunitario saludable, mantiene constantes los latidos del corazón y ayuda a que los huesos permanezcan fuertes. También ayuda a ajustar los niveles de glucosa en la sangre y a producir energía y proteína".

Todas esas bondades han provocado que muchas personas crean que el magnesio es una especie de 'mineral mágico' cuyo consumo en abundantes cantidades hace que el estado físico mejore. Pero quienes piensan así están muy equivocados.

"Cuando la gente sigue bien una dieta mediterránea, no vemos deficiencia de magnesio"

En ese sentido, el catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Martínez-González, ha dejado claro, en declaraciones a El País, que "cuando la gente sigue bien una dieta mediterránea, no vemos deficiencia de magnesio".

El experto defiende que siempre es mejor consumir magnesio procedente de alimentos que de suplementos. "La gente se atiborra de magnesio, de multivitamínicos, pero luego sigue una dieta basura que no tiene la riqueza nutricional de la mediterránea", ha criticado Miguel Ángel Martínez-González.

Alimentos que son una buena fuente de magnesio

La mayor parte del magnesio en la dieta proviene de vegetales de hoja verde oscura. No obstante, otros alimentos que son una buena fuente de magnesio son los siguientes: