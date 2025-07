Muere el actor Michael Madsen, conocido por sus papeles en 'Reservoir Dogs'  o 'Kill Bill', a los 67 años

Hollywood está de luto. Michael Madsen ha fallecido este jueves a los 67 años. El actor es popularmente conocido por sus papeles en las películas de director Quentin Tarantino, en películas como Reservoir Dogs o Kill Bill.

Según ha confirmado el diario estadounidense The Hollywood Reporter, el actor fue encontrado en su vivienda, donde fue declarado muerto por los servicios de emergencia. "Entendemos es que Michael tuvo un paro cardíaco y fue encontrado sin respuesta en su casa de Malibú esta mañana temprano", han dicho sus agentes en un comunicado a la prensa.

El intérprete "también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems actualmente en edición". "Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos", ha concluido el comunicado.

Madsen fue un actor recurrente en las películas de Quentin Tarantino, incluyendo su ópera prima Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Kill Bill o Once Upon a Time in Hollywood.

Sin embargo, su carrera compuesta por más de 328 títulos, de acuerdo con las bases de datos IMDb, también estuvo marcada por películas como Donnie Brasco, de Mike Newell, o Thelma & Louise, de Ridley Scott.

Madsen nació en Chicago el 25 de septiembre de 1957 y consiguió su primer rol en cine con la película War Games, de 1983, protagonizada por Matthew Broderick.

La mayor parte de su carrera la dedicó al cine, pero de entre los cientos de títulos en los que participó también destacan algunos trabajos televisivos como Vengance Unlimited o Tilt.

Además, el intérprete también tiene créditos como productor y guionista, y paralelamente a su trabajo como actor publicó varios libros como poeta como Burning in Paradise, de 1998, o Expecting Rain, de 2013.