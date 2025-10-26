Ni agua ni patata: las tres soluciones eficaces si has dejado tu sopa demasiado salada

El exceso de sal puede estropear el sabor final de un plato, así como resultar negativo para nuestra salud. Y, aunque por lo general, cuando ocurre esto, solemos pensar que ya no hay marcha atrás y que debemos tirarlo, lo cierto es que hay algunos remedios que pueden ayudarnos a matizar ese sabor salado.

El primer truco es aplicar azúcar, a ser posible blanco, pues neutraliza químicamente el exceso de sal, sin afectar al color ni textura de nuestro plato. Para ello, aplica media cucharada de azúcar a la sopa hirviendo: eso ayudará suavizar el sabor, pero no le sumará dulzor.

Otro pequeño consejo es utilizar una pizca de vinagre. Tan solo bastarán algunas gotas para devolver el sabor original y apartar el salado. Esto es debido al ácido acético, el cual ayuda a equilibrar los sabores. Eso sí, ten mucho cuidado, porque el exceso de este ingrediente podría ser contraproducente. Para ello, vete aplicando el vinagre poco a poco y probando de vez en cuando.

Finalmente, también podemos aplicar, en los casos que sea un plato cremoso o un puré, un poco de huevo o de crema espesa, lo que ayudará a devolver el sabor y reducir la sal, sin restar cremosidad. Ello ayudará, además, a que el plato sea aún más proteico y mucho más nutritivo.

Cabe destacar, como mencionamos en el título, que también se puede aplicar los tradicionales trucos de añadir agua o patatas, pero estos métodos suelen alterar el sabor original de la receta. En el caso de las carnes o pescados se recomienda utilizar una salsa o una base de verduras con crema o leche para reducir el exceso de sal.

En caso de haber consumido exceso de sal, se debe beber más agua, hacer ejercicio para sudar o consumir alimentos que sean ricos en potasio, como pueden ser los aguacates, las espinacas o los tomates, los cuales sirven de escudo contra el sodio y ayudan a mantener la presión arterial normal.