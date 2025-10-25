Al panettone tradicional le sale el competidor alemán: coge fuerza en España y su receta es sencilla de elaborar

El panettone ha revolucionado el mundo gastronómico, traspasando las fronteras y convirtiéndose en uno de los postres más populares. Los hay de diferentes sabores: el tradicional, de pistacho, de calabaza (versión halloween)...

Sin embargo, muy pocos conocen su homólogo alemán: el stollen, un tipo de pan dulce típico de Navidad, similar al roscón de Reyes, compuesto por una masa que contiene almendras, pasas y frutas confitadas, y con una superficie espolvoreada con azúcar glass.

Sus orígenes se remontan al siglo XV, en la ciudad de Dresde, y aunque cada familia cuenta con su propia versión, la gran mayoría suele estar elaborado con frutas maceradas en ron, mantequilla y mazapán. Una de sus ventajas es que su sabor mejora si se dejan pasar algunos días.

Por lo general, este postre navideño suele consumirse con vinos dulces o café. Su diseño recuerda al pañal de Niño Jesús, motivo por el que se consume en Navidad. Para preparar un stollen de tamaño grande normalmente se necesitarán entre 3,5 y 5 horas.

Stollen alemán Getty Images

Ingredientes y receta del panettone alemán

Para realizar el 'panettone alemán' necesitarás: una hora para macerar las frutas, veinte minutos para preparar la masa, entre una y dos horas para hacer el primer levado, media hora para el segundo levado, cuarenta o cincuenta minutos para hornearlo y finalmente treinta minutos para enfrirarlo y acabarlo. Respecto a sus ingredientes deberás contar con:

500 g de harina de fuerza

25 g de levadura fresca (o 7g de levadura seca en su defecto)

200 ml de leche del tiempo

150 g de mantequilla derretida (más para pincelar)

100 g de azúcar

1 huevo

200 g de pasas

100 g de frutas confitadas variadas

50 g de almendras picadas

50 g de cáscara de naranja confitada

2 cucharadas de ron (opcional)

200 g de mazapán (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de nuez moscada molida

1 pizca de sal

Azúcar glas para espolvorear

La receta es sencilla. Macera las pasas, frutas, la cáscara de naranja y las almendras con el ron durante una hora. Después, mezcla la levadura con leche tibia y una cucharada de azúcar. Espera unos 10 minutos para que alcance una textura espumosa. Mezcla en un bol el azúcar, la harina, canela, nuez moscada, sal y la ralladura de limón. Una vez realizados estos pasos, añade la mezcla de la levadura, la esencia de vainilla, el huevo y la mantequilla derretida y amásalo.

Pon las frutas maceradas y vuelve a amasar todo. Deja reposar en un bol hasta que aumente, por lo menos, el doble su volumen. Estira la masa en un rectángulo, excepto si has usado mazapán, en este caso deberás formar un cilindro, colocarlo en el centro y sellar los bordes cerrándolo.

Tapa la masa en una bandeja y deja que la levadura actúe durante una media hora más. Mete el stollen en el horno (deberás haber precalentado el horno antes) hasta que quede dorado y hasta que al darle un golpe suene seco. Cuando lo saques, píntalo con mantequilla y espolvorea azúcar glas. Para mejor sabor se recomienda dejar guardado durante al menos una semana antes de degustarlo. En total, esta receta dará para un stollen de entre 12 y 16 porciones.