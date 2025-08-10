Nuevo comunicado sobre Jaume Anglada desde el hospital: permanecerá en la UCI

El cantante mallorquín Jaume Anglada está este domingo "más estable" aunque sigue "grave", y permanecerá el la UCI del Hospital Universitario Son Espases, donde se encuentra ingresado desde que este viernes resultara herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro en Palma.

Así lo han trasladado a los medios de comunicación fuentes sanitarias, que han informado que, según el último parte médico, Anglada "está más estable pero sigue estando grave, pendiente de evolución clínica y permanecerá ingresado en la UCI".

Según fuentes sanitarias y policiales, el accidente se registró sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo arrolló a la motocicleta y abandonó el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, fue inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

Jaime Anglada en una foto de archivo de 2014. Europa Press

El conductor del coche, por su parte, fue detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que permitió dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado --el triple de lo permitido--, pasó a disposición judicial sobre las 17.20 horas de este mismo viernes, después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por agentes de la Policía Local de Palma. Pasadas las 21.00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil, según pudo saber Europa Press. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.

Quién es Jaume Anglada

Anglada es músico, actor y presentador mallorquín, aunque es su faceta como cantautor la que le hizo conocido. Lanzó su primer disco en 1996 y en 2016 decidió formar dúo con Carolina Cerezuela, con la que comparte dos discos.

El artista forma parte del entorno más íntimo de Felipe VI en Mallorca y ya se ha convertido en tradición de las vacaciones de los reyes en la isla Balear asistir uno de sus conciertos en el club náutico. Hace solo una semana, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, se pudo ver al rey disfrutando de su concierto.