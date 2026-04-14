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Oasis y otros cinco artistas de Reino Unido entrarán en el Salón de la Fama del Rock & Roll: Noel Gallagher, hace diez años, ya creía que se lo merecían
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Oasis y otros cinco artistas de Reino Unido entrarán en el Salón de la Fama del Rock & Roll: Noel Gallagher, hace diez años, ya creía que se lo merecían

Los mitos del heavy metal Iron Maiden, Phil Collins esta vez en solitario, Billy Idol o Celia Cruz otros de los protagonistas de una gala (y un Salón de la Fama) cada vez más misceláneo... Nadie pierde ojo a lo que puedan hacer o decir los hermanos Gallagher en la gala.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Liam y Noel Gallagher, en un concierto en Toronto en agosto de 2025
Liam y Noel Gallagher, en un concierto en Toronto en agosto de 2025Kevin Mazur/Getty Images

Oasis ya es parte del Rock and Roll Hall of Fame desde este 2026. La banda de los hermanos Gallagher acaba de entrar en el llamado 'olimpo' de la música rock [NDR: cada vez más misceláneo] y lo culminará en una ceremonia de aceptación en la que también serán reconocidos gigantes como Iron Maiden, Phil Collins —en solitario, tras serlo previamente como miembro de Genesis— o Celia Cruz

Pero como casi todo lo que rodea a Noel y Liam Gallagher, hay jaleo. Y como suele pasar con los hermanos, el jaleo viene alimentado por ellos mismos. Hace tiempo, Liam Gallagher se jactó en sus redes de despreciar una posible entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll asegurando no estar interesado en recibir un premio de "un anciano con sombrero de vaquero".

Donde dije digo... Ahora, le ha tocado cambiar de discurso al menor de los dos hermanos. En respuesta a un comentario en redes sociales admitía que en su discurso de aceptación "llevaré una caja de bombones y flores y pediré disculpas a los organizadores por mi ignorancia". Pocos como él para disparar el hype de lo que pueda hacer o decir durante el evento.

La relación de Oasis y más en concreto de los hermanos Gallagher con el Salón de la Fama viene de lejos. Tras décadas de éxitos, excesos, desencuentros, reencuentros y más éxitos, el último en forma de un celebradísimo regreso a los escenarios en 2025, ahora ha llegado su momento. Pero en realidad, en 2017 Noel Gallagher ya dejó caer que merecían estar en el 'panteón' de ilustres de la música rock. 

En una entrevista a la revista Rolling Stone, Noel apuntaba haber aceptado una invitación de un responsable de la institución para visitar el museo situado en Cleveland (EEUU). Ya entonces dejaba claro que "sé lo que es y sé lo que implica y no voy a entrar". Aunque añadía que "es un lugar genial", parecía asumir que "no voy a ser parte". 

Eso sí, dejaba la respuesta más buscada cuando el periodista le preguntó si Oasis merecía ser parte del Rock and Roll Hall of Fame: "Sin duda, creo que sí".

La lista alcanza ya a más de 400 bandas/artistas solistas y cada año crece en número y escándalos, tanto por los incluidos como por los olvidados. 

Los británicos Billy Idol, Joy Division/New Order o Sade son otros de los grandes nombres que engrosarán el listado a partir de esta primavera, en una edición con notable sabor british en la que también hay hueco para el legendario productor estadounidense Jimmy Miller o el icono del country Gram Parsons.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

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Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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