Oasis y otros cinco artistas de Reino Unido entrarán en el Salón de la Fama del Rock & Roll: Noel Gallagher, hace diez años, ya creía que se lo merecían

Oasis ya es parte del Rock and Roll Hall of Fame desde este 2026. La banda de los hermanos Gallagher acaba de entrar en el llamado 'olimpo' de la música rock [NDR: cada vez más misceláneo] y lo culminará en una ceremonia de aceptación en la que también serán reconocidos gigantes como Iron Maiden, Phil Collins —en solitario, tras serlo previamente como miembro de Genesis— o Celia Cruz.

Pero como casi todo lo que rodea a Noel y Liam Gallagher, hay jaleo. Y como suele pasar con los hermanos, el jaleo viene alimentado por ellos mismos. Hace tiempo, Liam Gallagher se jactó en sus redes de despreciar una posible entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll asegurando no estar interesado en recibir un premio de "un anciano con sombrero de vaquero".

Donde dije digo... Ahora, le ha tocado cambiar de discurso al menor de los dos hermanos. En respuesta a un comentario en redes sociales admitía que en su discurso de aceptación "llevaré una caja de bombones y flores y pediré disculpas a los organizadores por mi ignorancia". Pocos como él para disparar el hype de lo que pueda hacer o decir durante el evento.

La relación de Oasis y más en concreto de los hermanos Gallagher con el Salón de la Fama viene de lejos. Tras décadas de éxitos, excesos, desencuentros, reencuentros y más éxitos, el último en forma de un celebradísimo regreso a los escenarios en 2025, ahora ha llegado su momento. Pero en realidad, en 2017 Noel Gallagher ya dejó caer que merecían estar en el 'panteón' de ilustres de la música rock.

En una entrevista a la revista Rolling Stone, Noel apuntaba haber aceptado una invitación de un responsable de la institución para visitar el museo situado en Cleveland (EEUU). Ya entonces dejaba claro que "sé lo que es y sé lo que implica y no voy a entrar". Aunque añadía que "es un lugar genial", parecía asumir que "no voy a ser parte".

Eso sí, dejaba la respuesta más buscada cuando el periodista le preguntó si Oasis merecía ser parte del Rock and Roll Hall of Fame: "Sin duda, creo que sí".

La lista alcanza ya a más de 400 bandas/artistas solistas y cada año crece en número y escándalos, tanto por los incluidos como por los olvidados.

Los británicos Billy Idol, Joy Division/New Order o Sade son otros de los grandes nombres que engrosarán el listado a partir de esta primavera, en una edición con notable sabor british en la que también hay hueco para el legendario productor estadounidense Jimmy Miller o el icono del country Gram Parsons.