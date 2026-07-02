Relojes de 300.000 euros y 2 millones al año para no envejecer: en qué se gasta la fortuna la nueva élite millonaria de la IA

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha llevado a que cientos de inversores y de empresarios tecnológicos se vuelvan millonarios. Este nuevo paradigma no solo ha redistribuido la riqueza, sino también la forma en la que estos 'nuevos ricos' gastan el dinero.

Un ejemplo de ello es SpaceX. Cuando la compañía salió a bolsa este mes, más de 4.000 empleados se convirtieron en millonarios (incluso algunos que trabajaban en la cafetería). Según Scott Kerr, fundador de la consultora de lujo Silvertone Consulting, todos ellos "están mejorando su estilo de vida e invirtiendo en vivienda, experiencias y artículos de lujo".

Uno de los artículos que más suele comprar este tipo de perfiles son los relojes de lujo, símbolo de estatus. "Compran relojes mecánicos de alta gama como Patek, AP, Rolex y marcas independientes ultrarraras no porque realmente los necesiten, sino porque la naturaleza puramente mecánica y la artesanía indican una relación con el tiempo diferente a la de una pantalla", explica Kerr.

"La señal es que pueden permitirse la lentitud, el mantenimiento y la obsesión en un mundo optimizado para la velocidad... por 300.000 dólares". Las versiones más populares de relojes de lujo entre las mujeres suelen ser el clásico Baignoire de Cartier, mientras que el de los hombres es el Polo de Piaget y el Audemars Piguet Bamboo, el cual puede llegar a valer hasta 50.000 dólares en RealReal.

Intercambio terapéutico de plasma o cámaras hiperbáricas, otras inversiones de los ricos tecnológicos

La élite tecnológica también persigue evitar la longevidad a través de diversos tratamientos, como el intercambio terapéutico de plasma o las cámaras hiperbáricas (las cuales tienen como objetivo aumentar los niveles de oxígeno en el cuerpo), las cuales pueden llegar a costar cerca de 2.600 dólares al mes. "En cierto modo, se podría decir que existe un enorme paralelismo con los atletas", destaca por su parte Faye Mythen, directora ejecutiva consultora de una clínica, quien cree que este tipo de tratamientos es atractivo para ellos porque "impulsa el deseo de rendir al máximo".