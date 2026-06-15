"No sabía lo que era SpaceX": un soldador que trabajó para la compañía de Elon Musk se convierte en millonario tras la salida a bolsa

Elon Musk ha alcanzado el billón de dólares. Es la primera persona de la historia de la humanidad en convertirse en billonaria. Y todo gracias a la salida a bolsa de SpaceX, la más importante hasta la fecha.

La compañía aeroespacial ha generado unas expectativas verdaderamente altas. Las acciones cerraron el viernes un 19% por encima de lo esperado. El precio se situó alrededor de los 135 dólares por acción, aunque aún es pronto para saber si va a escalar, a mantenerse o a bajar.

En cualquier caso, varios inversores y accionistas tienen una oportunidad para obtener ganancias millonarias. Es el caso de un inversor de San Francisco que lleva 15 años acumulando acciones de SpaceX, comprando a empelados y otros insiders de la compañía. Ahora mismo podría ser millonario.

Y hay otros ejemplos que resultan llamativos, por ejemplo, trabajadores de SpaceX que van a ver crecer de manera extraordinaria su cuenta corriente, ya que durante meses o años cobraron parte de su salario en acciones.

Un soldador no conocía SpaceX... y ahora es rico

En SpaceX trabajan todo tipo de profesionales, desde ingenieros a soldadores o personal de limpieza. Algunos de ellos podrían tener ya la vida solucionada.

Uno de los casos que ha salido a la luz es el de Juan Hernández, un soldador que empezó a trabajar en la compañía en 2015. En ese momento, Hernández ni siquiera conocía la empresa. "No sabía lo que era SpaceX", confirma en una entrevistas concedida a la cadena CBS.

Entró a trabajar por la recomendación de un amigo también soldador, y no sé lo pensó demasiado: "Entonces no imaginaba que llegaría a ser tan importante", asegura, en referencia a SpaceX.

Allí trabajó durante diez años. En un momento dado, le ofrecieron cobrar parte de su retribución en forma de acciones. Nunca antes lo había hecho, pero aceptó.

Trabajadores que se han hecho ricos con la salida a bolsa de SpaceX

La historia de Hernández no es una excepción. Ha sucedido lo mismo con una empleada de limpieza de SpaceX.

Maryellyn Musselman, marinera de 27 años, trabajó para SpaceX limpiando restos de cohetes. Musselman obtuvo el 10% de su sueldo en forma de acciones durante dos años. Ahora plantea venderlas y, posteriormente, poner en marcha su propio negocio, tal y como asegura a The Wall Street Journal.

Se espera que más de 4.400 empleados y exempleados de SpaceX se hagan millonarios gracias a esta operación, según las estimaciones de Fortune. Alrededor de 400 trabajadores y directivos ganarán más de 100 millones de dólares.