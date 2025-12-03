Rosalía se encuentra con el joven al que le dio clases de canto y se lleva el aplauso de medio mundo con el mensaje que le deja

Rosalía está de viaje. La artista catalana sigue con la promoción de Lux, su nuevo disco, y está en Argentina donde se le ha visto participar en eventos con streamers, con conocidos influencers de cocina y hasta subiendo al obelisco por los cientos de escalones para contemplar las increíbles vistas.

Todo lo que rodea a la artista catalana suele convertirse en noticia (como en este caso) y más cuando lo que hay a su alrededor es bueno. En este caso, Rosalía ha dado que hablar por el bonito mensaje que le ha dejado a Pol, un artista catalán al que le dio clases de canto hace unos años, concretamente de los 16 a los 19 años.

"Hola Pol, oh dios mío, qué ilusión volver a saber de ti. Me hace muy feliz saber que sigues cantando y verte brillar tanto. Abrazo enorme", le ha escrito la cantante catalana en un vídeo donde él cuenta cómo ella le había dado clases de canto.

Una publicación que ha sido muy aplaudida y que ha recibido comentarios de todas las partes del mundo ya muchas cuentas fan de Rosalía la han compartido por las redes sociales.

El éxito de 'Lux'

El álbum 'Lux' de Rosalía ha batido récords de escucha en Spotify, superando los 42 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en el mundo y los 60 millones según otras fuentes. Además, se posicionó como el álbum más escuchado de la semana del 7 al 13 de noviembre de 2025, con más de 184 millones de reproducciones.

