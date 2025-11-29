Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La 'BBC' habla del nuevo disco de Rosalía y describe su trabajo en unos términos tremendos
Life
Life

La 'BBC' habla del nuevo disco de Rosalía y describe su trabajo en unos términos tremendos

"Ha suscitado sugerencias de que podría acercar a una nueva generación".

Sergio Coto
Sergio Coto
La cantante española Rosalía
La cantante española RosalíaGetty Images

El nuevo disco de Rosalía, Lux, sigue dando que hablar semanas después de que viera la luz y, además de hacerlo en España, en el extranjero están analizando el impacto del nuevo trabajo de la cantante catalana. En concreto, lo ha hecho la cadena pública británica BBC.

Su nuevo álbum ha sido objeto de un extenso artículo en el medio británico, en el que aseguran que, con él, Rosalía está "inspirando a la próxima generación en la música clásica". 

"La popular cantante española, de formación clásica, colaboró con la Orquesta Sinfónica de Londres (LSO) en el proyecto. También ha suscitado sugerencias de que podría acercar a una nueva generación de jóvenes oyentes a la música clásica. Pero, como ha descubierto BBC Newsbeat, muchos de ellos ya eran muy conscientes de ello", ha razonado en la noticia.

Al hablar con miembros de la Academia LSO East London, Si, joven de 15 años, asegura que el nuevo álbum de la artista española le ha dejado sintiéndose "realmente inspirada". "Es realmente genial ver cómo la música moderna se vuelve más creativa y diferente de lo que normalmente consideramos música pop", ha defendido.

Hattie Butterworth, violonchelista y editora de las revistas Choir & Organ y Opera Now, ha destacado que algunas estrellas del pop se interesan por la música clásica porque "hay algo en el hecho de que los artistas estén más conectados intrínsecamente con su musicalidad que hace que el público realmente responda". "Si conoces a un artista que tiene esa formación en canto, o en clarinete, o en algún instrumento orquestal, parece que tiene un poco más de validez", ha añadido.

Belinda McFarlane, conocida como Bindi, lleva 35 años en la orquesta y ha contado cómo fue formar parte del equipo que ayudó a Rosalía en el estudio. "Fue emocionante escuchar el producto terminado. Cómo había entrelazado toda la música que habíamos grabado con sus temas. Es un álbum realmente fantástico", ha puesto en valor.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 