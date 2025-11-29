La 'BBC' habla del nuevo disco de Rosalía y describe su trabajo en unos términos tremendos

El nuevo disco de Rosalía, Lux, sigue dando que hablar semanas después de que viera la luz y, además de hacerlo en España, en el extranjero están analizando el impacto del nuevo trabajo de la cantante catalana. En concreto, lo ha hecho la cadena pública británica BBC.

Su nuevo álbum ha sido objeto de un extenso artículo en el medio británico, en el que aseguran que, con él, Rosalía está "inspirando a la próxima generación en la música clásica".

"La popular cantante española, de formación clásica, colaboró con la Orquesta Sinfónica de Londres (LSO) en el proyecto. También ha suscitado sugerencias de que podría acercar a una nueva generación de jóvenes oyentes a la música clásica. Pero, como ha descubierto BBC Newsbeat, muchos de ellos ya eran muy conscientes de ello", ha razonado en la noticia.

Al hablar con miembros de la Academia LSO East London, Si, joven de 15 años, asegura que el nuevo álbum de la artista española le ha dejado sintiéndose "realmente inspirada". "Es realmente genial ver cómo la música moderna se vuelve más creativa y diferente de lo que normalmente consideramos música pop", ha defendido.

Hattie Butterworth, violonchelista y editora de las revistas Choir & Organ y Opera Now, ha destacado que algunas estrellas del pop se interesan por la música clásica porque "hay algo en el hecho de que los artistas estén más conectados intrínsecamente con su musicalidad que hace que el público realmente responda". "Si conoces a un artista que tiene esa formación en canto, o en clarinete, o en algún instrumento orquestal, parece que tiene un poco más de validez", ha añadido.

Belinda McFarlane, conocida como Bindi, lleva 35 años en la orquesta y ha contado cómo fue formar parte del equipo que ayudó a Rosalía en el estudio. "Fue emocionante escuchar el producto terminado. Cómo había entrelazado toda la música que habíamos grabado con sus temas. Es un álbum realmente fantástico", ha puesto en valor.