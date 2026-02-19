13 bebés tuvieron que ser hospitalizados por consumir leche infantil contaminada

Al menos 13 bebés tuvieron que ser hospitaliados en España por consumir leches infantiles contaminadas. El Ministerio de Sanidad ha confirmado 41 casos hasta el momento de bebés síntomas gastrointestinales derivados de la toma de leches infantiles posteriormente retiradas por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por bacillus cereus. De los afectados todos han recibido ya el alta.

Sanidad ya ha detallado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) los 41 casos, que se reparten entre diez comunidades autónomas.

Las regiones afectadas son Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, con una media de edad de los bebés infectados de cuatro meses.

Según ha detallado el departamento de Mónica García todos los bebés han presentado síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados.

Además, se han notificado otros diez casos con síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, aunque en nueve de ellos no ha sido posible identificar el lote de fórmula infantil consumido, añade EFE.

De los 13 pequeños que tuvieron que ser hospitalizados todos recibieron ya el alta y solamente uno de ellos tuvo que ser ingresado en la UCI al presentar, además de la sintomatología gastrointestinal, una infección respiratoria.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha detallado y alertado en informaciones previas de la presencia de estos productos contaminados y su obligatoria retirada del mercado.

En concreto, detalla EFE, Aesan ha emitido hasta seis alertas entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero sobre la la retirada de fórmulas infantiles en varios países tras detectarse contaminación con esta toxina.

Diferentes países de la Unión Europea han comunicado la identificación de casos que podrían estar relacionados con este evento, pero por el momento, según Sanidad, no se dispone de una definición de caso común a nivel de la UE

El ministerio defiende mantener la coordinación con las comunidades autónomas, la Aesan y las autoridades sanitarias europeas, y que continuará actualizando la información conforme avance la evaluación epidemiológica y se disponga de nuevos datos.