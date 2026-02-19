Siete procesados por el asesinato del francés Quentin Deranque en Lyon

El asesinato del joven francés y residente en Lyon, Quentin Deranque, de 23 años, continúa avanzando a nivel judicial. Según ha trascendido siete de los detenidos por el asesinato han sido procesados por el fiscal de Lyon, Thierry Dran.

De acuerdo con lo que apunta el magistrado, cinco de ellos han reconocido durante el juicio haber participado de la paliza aunque todos aseguran que no tuvieron voluntad de asesinar a Deranque.

Además de estos siete, hay otros cuatro detenidos, bajo sospecha por haber ayudado y colaborado con los acusados para escapar de la justicia. Sin embargo, fueron puestos en libertad bajo control judicial y se espera que sean llamados para declarar en próximos días.

Macron pide "hacer limpieza" a los partidos ultras

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido a "los partidos extremos" que "deben hacer limpieza", tras el asesinato de Quentin en Lyon, que las investigaciones policiales atribuyen a grupúsculos de extrema izquierda.

Macron ha destacado que en "Francia no hay lugar" para este tipo de movimientos violentos ni para quienes legitimen la violencia. Tras ello, mandó sus condolencias y solidaridad a la familia del fallecido.

"Es un momento de responsabilidad para todas las formaciones políticas", destacó el mandatario francés en India, donde se encuentra de visita oficial. Ante todo, apeló a "la decencia y a la calma", subrayando un mensaje que ya había lanzado esta mañana en un mensaje a la televisión BFMTV. El Elíseo, además, había hecho saber que el presidente seguía de cerca la situación, pese a encontrarse en la India, y que estaba "preocupado" por evitar "toda escalada de violencia".

En cuanto a la investigación, Macron pidió ser "extremadamente prudentes", pero subrayó que la policía y la Justicia deben establecer la verdad sobre la muerte.