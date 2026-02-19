Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Conmoción en el Gobierno por el caso del DAO
Política
Política

Conmoción en el Gobierno por el caso del DAO

Sánchez traslada a Marlaska su confianza porque cree que actuó con rapidez y con contundencia una vez conoció la denuncia. Los ministros, hartos de polémicas que se suceden una tras otra. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Fernando Grande-Marlaska y Pablo Montesinos
Fernando Grande-Marlaska y Pablo Montesinos

El Gobierno blinda al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse la denuncia por agresión sexual contra el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, por parte de una inspectora. 

En Moncloa aseguran que el ministro no tiene que dimitir. El presidente Pedro Sánchez, de hecho, le ha traslado su confianza porque cree que actuó con rapidez y con contundencia contra quien ha sido su hombre de máxima confianza en la Policía Nacional. 

Marlaska lleva en el Gobierno desde el inicio de la era Sánchez, y algunos le llaman el ministro corcho, porque siempre resiste a las crisis que se van sucediendo. 

El titular de la cartera de Interior ha dicho que se enteró el martes de la querella, prácticamente cuando saltó a la esfera pública. Y el propio ministro (al igual que otros miembros del Gobierno) amenazan -en especial al PP- con acudir a los tribunales si le acusan de encubrir el caso fuera de la inmunidad que otorga el Parlamento. 

Pero más allá de las consignas, la realidad es también que el hastío o la frustración se instala en el Ejecutivo, con unos ministros hartos de polémicas que se suceden una tras otra, y que les impiden marcar el rumbo y la agenda política. “En la semana del SMI”, se lamentaban en Sumar, que pide que se investigue la denuncia por violación "caiga quien caiga". 

Y en eso se está. En saber si alguien más lo sabía, por ejemplo en la cúpula policial. Los ánimos están muy caldeados, hay mucha tensión, reconocen las fuentes consultadas por El HuffPost. Y a esta hora, nadie se atreve en el Gobierno a descartar nuevas dimisiones. Aunque no la de Marlaska. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política