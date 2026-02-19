Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Antonio Maestre, muy escéptico, emplea esta metáfora para definir el acto de Gabriel Rufián
Virales
Virales

Antonio Maestre, muy escéptico, emplea esta metáfora para definir el acto de Gabriel Rufián

El periodista de laSexta, crítico con el portavoz de ERC.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Antonio Maestre junto a Gabriel Rufián, en una imagen de archivo
Antonio Maestre junto a Gabriel Rufián, en una imagen de archivo

El acto político organizado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado este miércoles en Madrid está acaparando buena parte de los titulares en los principales medios de comunicación de nuestro país. 

Analistas y periodistas que cubren la actualidad política han opinado sobre las propuestas que introdujeron ayer los portavoces de ERC y Más Madrid, respectivamente, en un evento que tuvo como título Disputar el presente para ganar el futuro.

Uno de los primeros en dar su opinión ha sido Antonio Maestre, periodista y colaborador de laSexta. Primero, en su cuenta de X, y después en Al rojo vivo. Y en ambos espacios lo ha definido como un acto "vaporoso" e "inconcreto". 

Para Maestre, Rufián persigue un interés personal con su intención de unir a la izquierda: "Ha desistido del intento de mover a ERC", por lo que su propuesta se encamina hacia "todo aquello que beneficia a su formación para intentar repetir en la próxima legislatura de cabeza de lista por Barcelona".

"No se va a producir"

Asimismo, el periodista de laSexta se ha mostrado muy escéptico ante las propuestas del político catalán, y ha hecho una metáfora para describirlo. "Lo que propuso Rufián es muy voluntarista. Es un castillo en el aire que no se va a producir", sostiene Maestre. 

Y lo ha explicado de la siguiente forma: "Lo que implicaría esto que él propuso es que 'cada uno en su casa' y que se retiraran aquellas listas que no fuesen mayoritarias. Esto es, que ERC se presentara en Cataluña y nadie más".

En esta línea, cree que Rufián propuso "renuncias" a los demás, pero no para ERC. "Esa implicación de su propuesta implica que tenga que retirarse la izquierda en muchos lugares y deja al PSOE solo", explica Maestre. 

Unas declaraciones con las que el periodista ha sido especialmente crítico con Rufián, del que concluye que se postuló "otra vez como cabeza de lista en Barcelona por ERC, pero no propuso una confluencia confederal para las izquierdas".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales