Antonio Maestre, muy escéptico, emplea esta metáfora para definir el acto de Gabriel Rufián

El acto político organizado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado este miércoles en Madrid está acaparando buena parte de los titulares en los principales medios de comunicación de nuestro país.

Analistas y periodistas que cubren la actualidad política han opinado sobre las propuestas que introdujeron ayer los portavoces de ERC y Más Madrid, respectivamente, en un evento que tuvo como título Disputar el presente para ganar el futuro.

Uno de los primeros en dar su opinión ha sido Antonio Maestre, periodista y colaborador de laSexta. Primero, en su cuenta de X, y después en Al rojo vivo. Y en ambos espacios lo ha definido como un acto "vaporoso" e "inconcreto".

Para Maestre, Rufián persigue un interés personal con su intención de unir a la izquierda: "Ha desistido del intento de mover a ERC", por lo que su propuesta se encamina hacia "todo aquello que beneficia a su formación para intentar repetir en la próxima legislatura de cabeza de lista por Barcelona".

"No se va a producir"

Asimismo, el periodista de laSexta se ha mostrado muy escéptico ante las propuestas del político catalán, y ha hecho una metáfora para describirlo. "Lo que propuso Rufián es muy voluntarista. Es un castillo en el aire que no se va a producir", sostiene Maestre.

Y lo ha explicado de la siguiente forma: "Lo que implicaría esto que él propuso es que 'cada uno en su casa' y que se retiraran aquellas listas que no fuesen mayoritarias. Esto es, que ERC se presentara en Cataluña y nadie más".

En esta línea, cree que Rufián propuso "renuncias" a los demás, pero no para ERC. "Esa implicación de su propuesta implica que tenga que retirarse la izquierda en muchos lugares y deja al PSOE solo", explica Maestre.

Unas declaraciones con las que el periodista ha sido especialmente crítico con Rufián, del que concluye que se postuló "otra vez como cabeza de lista en Barcelona por ERC, pero no propuso una confluencia confederal para las izquierdas".