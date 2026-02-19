La Guardia Civil ve la rotura del carril o la soldadura como causa del accidente de Adamuz

Trabajos de los servicios de emergencia, este lunes sobre las vías a la altura de Adamuz

Un primer informe preliminar de la Guardia Civil sobre el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz sitúa el foco en la infraestructura ferroviaria como principal línea de investigación.

El documento, adelantado por el diario digital Cordópolis, apunta a dos hipótesis como prioritarias: la rotura de un carril o un posible fallo en una soldadura en el tramo exacto en el que se produjo el siniestro que dejó 46 personas muertas y más de 150 heridos.

Según se recoge en dicho informe, el accidente se produjo entre las 19:43.37 y las 19:43.41 a la altura del kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla, dentro de lo que es el término municipal de Adamuz.

Primera hipótesis: infraestructuras ferroviarias

Los investigadores, por lo que se ve en el documento, centran su primera hipótesis en un posible "problema en las infraestructuras ferroviarias", que se puede desglosar en tres posibles causas:

Un carril de fabricación defectuosa

Una soldadura defectuosa

El estado general del conjunto de la vía

Por ir avanzando sobre todo esto, la Guardia Civil habría solicitado a Adif toda la documentación al respecto de los lotes de rieles instalados en ese tramo. Por otro lado, se habría pedido autorización judicial para analizar cuatro muestras de soldadura y también se están examinando todo lo relativo a traviesas, balasto, clips y el resto de elementos del trazado.

Otros posibles escenarios

A pesar de que este es el punto de partido, en el informe todavía no se descartan otros escenarios posibles como que un tren anterior hubiese perdido alguna pieza que podría haber dañado la vía antes del paso de los trenes accidentados. Para comprobar también esto, se han requerido datos técnicos de los trenes que circularon previamente por esta zona.

Todavía se plantea una tercera línea, que denominan como "otras causas", en la que se contemplan varias hipótesis más que van desde un posible sabotaje o acto terrorista, hasta deficiencias en el mantenimiento o el uso de materiales inadecuados en la obra. Se han solicitado, por ello, análisis de laboratorio para poder detectar todo ello.

El informe subraya que se trata de hipótesis de trabajo y que las diligencias solicitadas serán determinantes para confirmar o descartar cada una de ellas. La investigación judicial continúa abierta mientras las familias de las víctimas siguen pendientes de las conclusiones que permitan esclarecer una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en Andalucía.