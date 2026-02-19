Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El actor David Fernández recuerda su breve (y "triste") paso por 'MasterChef Celebrity'
Virales
Virales

El actor David Fernández recuerda su breve (y "triste") paso por 'MasterChef Celebrity'

"No me sabía ni los nombres".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Actor David Fernandez at the premiere film of Superlopez during the 51 edition of Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya Sitges 2018 in Sitges , Barcelona on 1 October 2018 (Photo by Peter Sabok/COOLMEDIA/NurPhoto via Getty Images)
David Fernández, en una imagen de archivo.NurPhoto via Getty Images

El actor y cómico David Fernández ha pasado por A las bravas, el programa de humor que Raúl Pérez en la Cadena SER. Allí ha hecho un repaso por algunos de los momentos más recordados de su trayectoria en televisión.

Pero si ha habido uno especialmente destacado fue el que tuvo lugar en 2020, cuando el humorista concursó en MasterChef Celebrity. Un programa, el de TVE, que David Fernández ha definido como "el más triste de mi vida"

Tras ello, ha relatado cómo fue su participación en uno de los formatos más emblemáticos de la televisión, con 13 años de historia"Me echaron el primero, llegué un miércoles y me fui un domingo", ha contado en A las bravas.

"A mí me echaron de MasterChef y me dijeron ‘tienes que venir a grabar la careta de inicio’. O sea, me habían echado y tuve que volver a las tres semanas haciendo ‘uf, a ver qué pasa'", ha asegurado entre risas. 

"No me sabía ni los nombres"

A la carcajada de David Fernández se ha unido Raúl Pérez, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. "Venían cocineros invitados y todos mis compañeros decían ‘madre mía’. Recuerdo que me acerqué a uno hombre pensando ‘yo aquí me tengo que integrar’’ y le dije ‘voy siempre a tu restaurante’. Me contestó ‘soy el cámara’", ha contado el actor.

Pero las anécdotas de su breve paso por MasterChef Celebrity no han acabado ahí. David Fernández ha confesado que, precisamente por el poco tiempo que estuvo en el set de grabación, apenas tuvo margen para integrarse entre el resto de famosos que concursaban en aquella edición. 

"Pepe (Rodríguez) siempre preguntaba ‘de tus compañeros de ahí arriba, ¿quién crees que va a ganar’, y claro, a mí no me había dado tiempo a conocerlos, no me sabía ni los nombres", ha confesado en el programa de la SER. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales