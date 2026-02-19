El actor David Fernández recuerda su breve (y "triste") paso por 'MasterChef Celebrity'
"No me sabía ni los nombres".
El actor y cómico David Fernández ha pasado por A las bravas, el programa de humor que Raúl Pérez en la Cadena SER. Allí ha hecho un repaso por algunos de los momentos más recordados de su trayectoria en televisión.
Pero si ha habido uno especialmente destacado fue el que tuvo lugar en 2020, cuando el humorista concursó en MasterChef Celebrity. Un programa, el de TVE, que David Fernández ha definido como "el más triste de mi vida".
Tras ello, ha relatado cómo fue su participación en uno de los formatos más emblemáticos de la televisión, con 13 años de historia. "Me echaron el primero, llegué un miércoles y me fui un domingo", ha contado en A las bravas.
"A mí me echaron de MasterChef y me dijeron ‘tienes que venir a grabar la careta de inicio’. O sea, me habían echado y tuve que volver a las tres semanas haciendo ‘uf, a ver qué pasa'", ha asegurado entre risas.
A la carcajada de David Fernández se ha unido Raúl Pérez, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. "Venían cocineros invitados y todos mis compañeros decían ‘madre mía’. Recuerdo que me acerqué a uno hombre pensando ‘yo aquí me tengo que integrar’’ y le dije ‘voy siempre a tu restaurante’. Me contestó ‘soy el cámara’", ha contado el actor.
Pero las anécdotas de su breve paso por MasterChef Celebrity no han acabado ahí. David Fernández ha confesado que, precisamente por el poco tiempo que estuvo en el set de grabación, apenas tuvo margen para integrarse entre el resto de famosos que concursaban en aquella edición.
"Pepe (Rodríguez) siempre preguntaba ‘de tus compañeros de ahí arriba, ¿quién crees que va a ganar’, y claro, a mí no me había dado tiempo a conocerlos, no me sabía ni los nombres", ha confesado en el programa de la SER.