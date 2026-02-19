Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Viña Rock rompe con el KKR y vuelve a ser independiente para tratar de salvar la edición más complicada de su historia
El festival ha sufrido cancelaciones y la retirada de grupos míticos de su cartel debido a la presencia del fondo proisraelí. Ahora, y a falta de escasos meses, tratará de afrontar el año más difícil hasta la fecha. 

Diego Alonso Peña
Personas disfrutando de un concierto en Viña Rock.Viña Rock

Cambio de rumbo en Villarobledo. El Viña Rock se ha desvinculado por completo del fondo proisraelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR) después de la cancelación y ausencias significativas de artistas para el festival de este año. Según ha adelantado La Tribuna de Albacete, el 100% del capital de Reacción Rock Villarrobledo S.L. habría sido adquirido por Orange Alive, una firma independiente con sede en la Comunidad Valenciana. 

Fue en 2024 cuando se empezó a generar el revuelo con la presencia de fondos israelíes en numerosos festivales del país que provocó la bajada de los escenarios de innumerables grupos y artistas. Con esta operación, el Viña Rock tratará de desmarcarse de la polémica y salvar la que se ha convertido en la edición más complicada de su historia.

Con este paso, y según ha adelantado elDiario.es, el festival tratará de empezar "una nueva era" que deje atrás el abandono masivo de bandas producido por la vinculación con el fondo y el genocidio en Palestina. Las fechas de esta edición siguen vigentes y la contrarreloj ha comenzado para ver cuánto margen de maniobra tienen los implicados para volver a subir a los escenarios o permanecer ausentes este año. 

En el cartel inicial, se incluyeron nombres internacionales como Sex Pistols o Bob Vylan, pero también otros nacionales habituales del festival como Mago de Oz, Mojinos Escozíos, La cabra mecánica, Huecco, Morodo, Amaranoia o Juancho Marqués, entre otros. La situación ha variado hasta tal punto de que en el cartel actual muchos de los grandes nombres han ido desaparecieron, algunos con comunicados, otros desapareciendo de la lista. 

La organización del festival ha intentado por todas las vías estos últimos meses sobrellevar el tema con poco éxito. Respondiendo en redes sociales y publicando comunicados que animaban a los habituales asistentes a repetir la hazaña este 2026. Con esta decisión, el camino puede ser algo más fácil. Sin embargo, el tiempo apremia y tan sólo queda poco menos de dos meses para que se vuelva a celebrar el festival. 

Ahora, sólo queda esperar cuál será la posición de discográficas y artistas después de que Viña Rock haya dejado de pertenecer, al 100%, al KKR con las implicaciones políticas y de derechos humanos que ello implica.   

