A 8.400 kilómetros de España se ha inaugurado la mayor fábrica de mosquitos del mundo para combatir el dengue

Brasil acaba de poner en marcha la mayor fábrica de mosquitos del planeta, una instalación que produce millones de insectos cada semana con un objetivo poco habitual: detener la propagación del dengue. En el corazón del estado de São Paulo, la planta de Campinas puede criar hasta 190 millones de mosquitos por semana, una cifra que podría abastecer a comunidades enteras en su lucha contra el virus.

El proyecto, pionero en América Latina, apuesta por una estrategia científica ya probada: la bacteria Wolbachia. Los mosquitos Aedes aegypti criados en esta fábrica se infectan con ella antes de ser liberados, lo que impide que el dengue se desarrolle en sus cuerpos y, por tanto, que lo transmitan a las personas. Además, la bacteria pasa de una generación a otra, multiplicando el efecto protector con el tiempo.

En los laboratorios, el proceso es meticuloso. Miles de bandejas con agua a temperatura controlada sirven de cuna a las larvas, que más tarde se transforman en adultos. Los machos se alimentan de una solución azucarada, mientras que las hembras reciben sangre animal en bolsas que imitan la textura de la piel humana. Tras cuatro semanas de reproducción, los huevos son recolectados y el ciclo vuelve a comenzar.

La planta ocupa unos 1.300 metros cuadrados y está diseñada para producir de manera continua durante todo el año. Los responsables aseguran que cada lote de mosquitos es controlado con precisión para mantener la cepa Wolbachia activa y estable, garantizando que los insectos liberados no transmitan el virus.

La magnitud del esfuerzo refleja la gravedad del problema. Brasil vive una crisis sanitaria persistente: en 2024 sufrió el peor brote de dengue de su historia, con más del 80 % de los casos registrados a nivel mundial. Ante ese escenario, las autoridades sanitarias apuestan por soluciones innovadoras que complementen las campañas de fumigación y la eliminación de criaderos.

El método Wolbachia ya se ha aplicado con éxito en otros países, pero Brasil pretende hacerlo a una escala sin precedentes. Con la capacidad de liberar mosquitos en cantidades masivas, el país espera reducir drásticamente la circulación del virus en los próximos años y convertir esta tecnología en una herramienta permanente de salud pública.

Así, lo que podría parecer una paradoja —producir millones de mosquitos para acabar con una enfermedad transmitida por ellos— se ha transformado en una de las estrategias más prometedoras para frenar un mal que afecta a millones de personas en todo el mundo.