Estos son los hábitos que afectan a tu memoria y hacen que te olvides de las cosas con mayor facilidad: puede que hagas alguno

Primer plano de los ojos de una anciana pensativa en una residencia de ancianos, con miedo, estrés, preocupación, pena o depresión. Ansiedad, rostro de una anciana triste por la nostalgia, la duda o la demencia, la pérdida de memoria o el Alzheimer.

Olvidarse de las cosas y tener una mala memoria no tiene por qué indicar una enfermedad. Sin embargo, existen algunos hábitos que solemos hacer de forma habitual y que pueden repercutir en el deterioro cognitivo, así como acelerar el envejecimiento cerebral.

Algunos de ellos son, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, una mala alimentación, el consumo excesivo de alcohol, la falta de sueño o el tabaquismo, entre algunos ejemplos.

Estos son los hábitos que se asocian con el deterioro cognitivo:

Algunos hábitos repercuten en nuestra capacidad de memorizar, sobre todo cuando se acumulan. Ejemplos:

Fumar.

Beber mucho.

Comer mal y abusar de ultraprocesados.

Dormir poco.

Tener un estilo de vida sedentario.

El estrés crónico.

El aislamiento social.

El consumo de azúcar.

Realizar varias tareas a la vez.

Hacer siempre lo mismo.

Señales de que nuestra memoria está sufriendo por algún hábito:

Hay algunas señales que pueden ayudarnos a identificar hábitos que están perjudicando nuestra memoria. Entre ellas:

Perder objetos personales.

Olvidar las citas.

Tener que releer varias veces.

Dificultad para concentrarse.

Según un informe, titulado 'Prevención, intervención y atención de la demencia: informe de 2024 de la Comisión Permanente de The Lancet ', cerca del 45 % de los casos de demencia están relacionados con catorce hábitos o factores potencialmente modificables. El estudio se encuentra publicado en The Lancet.