La anciana de 100 años que va al gimnasio comparte cuál es su comida favorita: "Es mi único capricho"

Ruth Lemay es una anciana de 100 años de edad que vive en Virginia Beach (EEUU). La mujer se ha convertido recientemente en todo un fenómeno viral después de que Evrydayclub, una cuenta de Instagram dedicada a publicar a contenidos sobre salud, compartiera un vídeo de Lemay.

En la publicación, la anciana centenaria explicaba cuál era su rutina en el gimnasio, al que acude tres veces a la semana. El vídeo de Ruth Lemay ha acumulado nada más y nada menos que 600.000 'me gusta'.

En declaraciones al sitio web estadounidense TODAY.com, la mujer ha contado que cada vez que va al gimnasio monta en una bicicleta estática durante un total de una hora y camina casi dos kilómetros en la pista.

En ese sentido, Lemay ha destacado que "uno de mis ejercicios favoritos es caminar". De hecho, cuando era más joven caminaba seis kilómetros y medio al día. "Eso siempre me hacía sentir mejor", ha recordado.

No obstante, más allá de la actividad física, uno de los secretos de la longevidad de esta estadounidense es su alimentación. El menú de la anciana incluye yogur desnatado, nueces y avena con plátano y leche o huevos revueltos con tostadas. Las fuentes de proteína de Lemay son el pollo, el pavo o el marisco (la mujer come muy poca carne de vacuno o cerdo).

Además, en la dieta de la mujer también son fundamentales las frutas (como uvas rojas y arándanos) y las verduras (como judías verdes, mazorcas de maíz, col, remolacha encurtida, tomate, lechuga, calabaza y cebolla).

Al respecto, su hija, Annette Parker, de 78 años, ha subrayado que Ruth Lemay "siempre ha sido muy consciente de su dieta y de lo que come" y que la comida saludable es "muy, muy importante" en la vida de la centenaria.

Pese a ese estricto control de su dieta, la anciana sí que se permite semanalmente un capricho con su comida favorita: los perritos calientes. "Es mi único capricho semanal. Me gustan los perritos calientes, así que me como dos", ha resaltado Lemay.