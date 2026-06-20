Angélica Figueroa Mora, cardióloga: "Saltarse el desayuno se asocia con un 45% más riesgo de sobrepeso"

Con las prisas muchas personas salen de casa sin desayunar o solo con un café o incluso algunas lo hacen convencidas de que eliminar el desayuno es una estrategia eficaz para reducir calorías y perder peso. Sin embargo, esta práctica podría no tener el efecto esperado.

La cardióloga Angélica Figueroa Mora advierte de que saltarse la primera comida del día se ha relacionado con un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, aunque matiza que la clave no está simplemente en desayunar, sino en hacerlo con alimentos de calidad.

Según explica la especialista, un metaanálisis con más de 280.000 participantes, que reunió datos de 45 estudios observacionales, encontró que las personas que omitían el desayuno presentaban un 44-48% más de riesgo de sobrepeso y obesidad, además de un 31% más de riesgo de obesidad abdominal. No obstante, la cardióloga insiste en que estos resultados no significan que desayunar haga adelgazar por sí solo. "La clave no es desayunar cualquier cosa. La clave es desayunar mejor", señala.

Un desayuno formado por dos cafés con leche y dos tostada con huevo y bacon. Getty Images

¿Por qué puede ocurrir?

La especialista considera que comenzar el día con una comida equilibrada puede contribuir a aumentar la saciedad y reducir la ansiedad por la comida durante el resto del día. Sin embargo, en muchas personas, prescindir del desayuno puede favorecer una serie de comportamientos que dificultan mantener un peso saludable:

Mayor sensación de hambre a lo largo de la mañana.

Peor control del apetito durante el día.

Más tendencia al picoteo entre horas.

Elección de alimentos menos saludables en comidas posteriores.

Posible desregulación del metabolismo.

Además, desayunar no consiste simplemente en tomar café acompañado de una galleta o de productos ultraprocesados. A pesar de ello, uno de los patrones más habituales en la población, especialmente entre niños y jóvenes, está compuesto por galletas, cereales azucarados, bollería industrial, cacaos solubles y zumos o batidos con un elevado contenido de azúcar, opciones que numerosos expertos consideran poco recomendables desde el punto de vista nutricional.

Desayuno con zumo y café Javier Ghersi- Getty Images

Cómo debería ser un desayuno más saludable

Según los profesionales, los desayunos tienen que combinar proteínas, fibra y alimentos saciantes. Entre las alternativas que pueden formar parte de una primera comida equilibrada destacan: