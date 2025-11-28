Astrid Crespo, doctora: "A la tos crónica no se le ha prestado la importancia que merece"

Los mocos, la fiebre o la tos pueden ser síntomas de un resfriado. Sin embargo, en este último caso y en el supuesto de que la tos sea crónica, esta se convierte en una enfermedad y debe tratarse como tal, al contrario de lo que muchos piensan.

Cuando se trata de una tos crónica, la cual ocurre cuando persiste durante más de ocho semanas en adultos y cuatro en los niños, las complicaciones pueden ser mayores, causando desde dolor en el pecho hasta fracturas en las costillas debido a la fuerte contracción de los músculos.

Según cuenta la doctora Astrid Crespo, médica adjunta del Servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en una entrevista con el diario Sport, "a la tos crónica no se le ha prestado la importancia que se le merece", por lo que conviene hablar de ello.

"La tos tiene un impacto muy significativo en la calidad de vida del paciente que la padece y de su entorno familiar y no se tiene conciencia de ello", agrega la misma, que subraya que siempre se ha tratado esto como un síntoma "cuando debe considerarse como una enfermedad".

Y es que, tal y como relata, el próximo año saldrá a la venta el primer fármaco con una indicación específica para la tos crónica: Gefapixant, un medicamento oral no narcótico que servirá para tratar a los adultos con esta enfermedad, que según destacan, seguramente sea de prescripción hospitalaria.

"Debemos consensuar cuándo hay que derivar un paciente a un experto en este tema y aumentar el interés en esta patología, dándole la importancia que tiene, por la afectación que tiene en la calidad de vida del paciente", sentencia finalmente la neumóloga.

En España cerca del 5,5% de los adultos cuentan con tos crónica, lo que se traduce en unos dos millones de españoles afectados, según un estudio elaborado por msd. Una de las causas más comunes de esta enfermedad es la patología postinfecciosa, según cuenta la experta.

Algunos consejos para mejorar la tos crónica son, además de acudir a un profesional médico, mantenerse bien hidratado, evitar el humo del tabaco y otros irritantes y/o humidificar el aire. También se aconseja mantener una buena higiene para prevenir infecciones y tener una buena alimentación, evitando cenas copiosas.