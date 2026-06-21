Los plátanos duran más tiempo sin ponerse marrones si los guardas en este rincón de la cocina

Congelar los plátanos correctamente permite conservarlos durante más tiempo y aprovecharlos cuando ya han madurado.

Mantener los plátanos en buen estado durante varios días puede resultar complicado, especialmente en verano o en hogares donde no se consumen con rapidez. Aunque muchas personas los dejan en un frutero de la cocina esperando que duren más tiempo, los expertos en conservación de alimentos apuntan a otro lugar como el mejor aliado: el congelador.

Según la especialista en aprovechamiento alimentario Kate Hall, congelar los plátanos antes de que se estropeen es una forma sencilla de alargar su vida útil, ahorrar dinero y reducir el desperdicio de comida, según explica al diario Express.

En lugar de esperar a que la fruta se vuelva demasiado blanda o aparezcan manchas oscuras, basta con prepararla adecuadamente para conservarla durante semanas o incluso meses.

Por qué los plátanos se ponen marrones tan rápido

Los plátanos producen etileno, una hormona vegetal que acelera el proceso de maduración. Una vez alcanzan su punto óptimo, el almidón se transforma en azúcares y la piel comienza a oscurecerse progresivamente hasta adquirir un color marrón o negro.

Este cambio no significa necesariamente que la fruta esté en mal estado, pero sí que su textura se vuelve mucho más blanda y muchas personas terminan desechándola antes de consumirla.

El truco para conservarlos durante más tiempo

Si ves que los plátanos están a punto de madurar demasiado y no vas a comerlos, los expertos recomiendan seguir estos pasos:

Pelarlos completamente. Cortarlos en rodajas o trozos. Colocarlos sobre una bandeja cubierta con papel de horno, separados entre sí. Introducir la bandeja en el congelador hasta que las piezas estén sólidas. Guardarlas después en una bolsa o recipiente apto para congelación.

Este sistema evita que los trozos queden pegados entre sí y permite sacar únicamente la cantidad necesaria en cada ocasión.

Qué hacer con los plátanos congelados

Una vez congelados, los plátanos pueden utilizarse en multitud de recetas sin necesidad de descongelarlos por completo. Entre los usos más habituales destacan:

Batidos y smoothies.

Helado casero de plátano triturado.

Repostería como bizcochos o magdalenas.

Tortitas y masas dulces.

Bocaditos congelados con chocolate o crema de cacahuete.

Gracias a su textura cremosa una vez triturados, también son una alternativa popular para preparar postres sin añadir azúcar.

Otros consejos para que duren más en la cocina

Si prefieres conservarlos a temperatura ambiente antes de congelarlos, existen algunas recomendaciones que pueden ralentizar su maduración: mantenerlos alejados de otras frutas que produzcan etileno, como manzanas o peras; evitar la exposición directa al sol o a fuentes de calor; colgarlos en un soporte específico para reducir los golpes y la presión sobre la piel y envolver los tallos con film transparente para disminuir parcialmente la liberación de etileno.

Eso sí, guardar plátanos enteros en el frigorífico no siempre es la mejor opción: el frío puede ennegrecer rápidamente la cáscara, aunque la pulpa permanezca en buen estado.

Una forma sencilla de reducir el desperdicio alimentario

Congelar alimentos antes de que se estropeen es una estrategia cada vez más recomendada para aprovechar mejor la compra y reducir las pérdidas en el hogar. En el caso de los plátanos, dedicar apenas unos segundos a prepararlos puede evitar que terminen en la basura y proporcionar un ingrediente listo para utilizar en numerosas recetas.

Si quieres que los plátanos duren mucho más sin acabar marrones y demasiado maduros, el mejor “rincón” de la cocina no es el frutero, sino el congelador, siempre que los peles y congeles correctamente antes de que alcancen un estado de sobremaduración.