Confirmado: las emisiones de la aviación europea ya superan los niveles prepandemia y Ryanair contamina un 50% más que en 2019, emitiendo tanto CO2 como toda Croacia

Las emisiones de la aviación europea ya han superado los niveles previos a la pandemia y las aerolíneas de bajo coste están en el centro del aumento. Así lo concluye un nuevo análisis del grupo de investigación Transport & Environment y publicado en The Guardian, que sitúa a Ryanair como una de las compañías con mayor crecimiento contaminante del continente.

Según el informe, Ryanair emitió en 2025 unas 16,6 megatoneladas de CO₂, un 50% más que en 2019. La cifra equivale prácticamente a las emisiones anuales totales de Croacia. El fuerte incremento coincide con la expansión récord de la aerolínea irlandesa, que superó los 200 millones de pasajeros el año pasado frente a los 140 millones previos al Covid.

El dato refleja además una tendencia general: la aviación europea vuelve a crecer con fuerza y ya contamina más que antes del parón mundial provocado por la pandemia.

La aviación europea ya supera los niveles prepandemia



El estudio calcula que el sector aéreo europeo emitió 195 millones de toneladas de CO₂ en vuelos de salida en 2025, un 2% más que antes del Covid-19. El crecimiento llega pese a los compromisos climáticos de la industria, los nuevos aviones más eficientes, las políticas europeas de reducción de emisiones y, según T&E, el principal motor del aumento ha sido la expansión masiva de aerolíneas low cost, el incremento del tráfico aéreo internacional y el auge del turismo y los vuelos baratos.

Ryanair se defiende: "Emitimos menos por pasajero"



Ryanair reconoce que sus emisiones totales han aumentado, aunque sostiene que eso se debe a que es la aerolínea de mayor crecimiento de Europa y una de las más eficientes por pasajero. “Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por pasajero están disminuyendo”, ha afirmado la compañía.

Ryanair defiende además que utiliza aviones más modernos y eficientes, desplaza tráfico desde aerolíneas tradicionales más contaminantes y mantiene emisiones relativamente bajas por viajero. Según sus cifras, emite unos 64 gramos de CO₂ por pasajero y kilómetro. La empresa asegura que, si se cuentan todos los vuelos internacionales, grandes grupos como Lufthansa, Air France-KLM e International Airlines Group (IAG, matriz de British Airways), superan ampliamente sus emisiones totales.

El gran agujero del sistema europeo de emisiones



Uno de los puntos clave del informe es la crítica al actual Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS). El problema, según T&E, es que solo incluye vuelos íntegramente europeos, deja fuera gran parte de los vuelos de larga distancia y excluye rutas mucho más contaminantes.

Eso provoca situaciones llamativas. Ryanair paga más proporcionalmente que grandes aerolíneas internacionales, mientras que Lufthansa paga menos por tonelada de carbono que Ryanair. El informe calcula que Ryanair paga unos 50 euros por tonelada de CO₂ y Lufthansa ronda los 20 euros.

Londres-Nueva York: un ejemplo del problema

T&E pone como ejemplo que la ruta Londres–Nueva York generó casi 1,4 millones de toneladas de CO₂ en 2025. Pero no entra en el sistema ETS europeo, con lo que los vuelos más contaminantes quedan parcialmente fuera y las low cost europeas soportan más carga regulatoria proporcional. Por eso Ryanair acusa al sistema de ser “discriminatorio”.

El informe insiste en que el principal factor detrás del aumento de precios y emisiones sigue siendo la dependencia del queroseno fósil. Según T&E, el combustible para aviones prácticamente se ha duplicado desde la guerra con Irán y eso añade unos 90 euros por pasajero en vuelos de larga distancia.

En comparación, cumplir con las nuevas obligaciones de combustible sostenible apenas añade unos 3 euros por billete. “Los precios de los billetes están subiendo debido a la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, no a las medidas climáticas”, resume Giacomo Miele en el informe.