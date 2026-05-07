Más cerca que nunca: la propuesta de una página y 14 puntos para poner fin a la guerra en Irán

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sendas imágenes de archivo.

¿A esta es? El Gobierno de los Estados Unidos cree estar a las puertas de un avance diplomático sin precedentes para poner fin al conflicto bélico con Irán. "Terminará pronto", ha dicho esta madrugada su presidente, Donald Trump. Y es que, según informes publicados por el portal de inteligencia norteamericano Axios, verificadas más tarde por medios como la BBC británica, los archienemigos están finalizando un memorando de entendimiento (MoU) de una sola página -algo tan sencillo y humilde-, pero que serviría como hoja de ruta para el cese total de la contienda y la resolución de la crisis en el golfo Pérsico.

El corazón de la negociación es una propuesta de 14 puntos, impulsada inicialmente por mediadores en Pakistán, que busca un enfoque escalonado para la paz. A diferencia de intentos anteriores, este documento propone separar el fin de la guerra de las complejas negociaciones nucleares para evitar un estancamiento total. Es algo que el régimen de los ayatolás ya habían propuesto antes, pero Washington no lo había aceptado. Ahora parece que sí.

Estos son los puntos clave conocidos hasta ahora:

Fin de la guerra: Se incluye declaración oficial del cese de hostilidades en todos los frentes, incluyendo el conflicto en el Líbano.

Apertura de rutas marítimas: El compromiso mutuo de reabrir el Estrecho de Ormuz, vital para el 20% del suministro mundial de petróleo, y el levantamiento gradual del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes.

Periodo de negociación de 30 días: Una vez firmado el MoUs, se abriría un plazo de un mes para finalizar los detalles técnicos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones.

Concesiones nucleares: Irán aceptaría un límite de enriquecimiento de uranio al 3,67% (nivel civil) y permitiría inspecciones "sorpresa" de la OIEA. Además, se negocia el traslado de su inventario de uranio altamente enriquecido fuera del país, posiblemente a EEUU.

Alivio económico: EEUU procedería al levantamiento gradual de las sanciones y a la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados.

Mediación y actores clave: Las negociaciones han sido lideradas por figuras de alto perfil del entorno trumpista, incluyendo a Steve Witkoff (su enviado especial habitual) y Jared Kushner (asesor extraoficial y yerno), quienes han mantenido contactos directos y a través de intermediarios en Islamabad, Pakistán.

Aunque Trump se ha mostrado escéptico en sus redes sociales, afirmando que Irán "aún no ha pagado un precio lo suficientemente alto", los funcionarios de la Casa Blanca citados por Axios confirman que la respuesta de Teherán se espera en las próximas 48 horas.

Este avance llega tras semanas de tensión extrema, de enorme desgaste no sólo regional sino mundial, por los efectos económicos que tiene para el planeta el cierre prácticamente completo del estrecho de Ormuz por el que pasaba un 20% del crudo mundial antes de la guerra.

El conflicto, que escaló tras ataques conjuntos de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero, ha dejado la economía iraní en ruinas y ha provocado una crisis energética global. En abril, se pactó un alto al fuego de 15 días que fue extendido indefinidamente por Trump, permitiendo el espacio diplomático necesario para este nuevo memorando.

Desde Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, ha señalado que el objetivo actual es "terminar la guerra en lugar de simplemente extender treguas", aunque insiste en que cualquier acuerdo debe ser "justo" y garantizar la soberanía iraní sobre sus aguas. Riesgos y desafíos A pesar del optimismo, los obstáculos permanecen.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, pareció burlarse de los informes que indicaban que ambas partes estaban cerca de un acuerdo, escribiendo en redes sociales en inglés: "La operación "Confía en mí, hermano" fracasó". Qalibaf afirmó que dichos informes constituían una maniobra de propaganda estadounidense tras su fracaso en la apertura del estrecho de Ormuz. Hay que tener en cuenta que los iraníes no dejan de repetir que los norteamericanos no son de fiar porque en dos ocasiones previas, cuando estaban inmersos en negociaciones con ellos, aprovecharon para atacarlos, tanto el verano pasado como en febrero pasado.

La propuesta de los clérigos de retirar todas las fuerzas estadounidenses de la región y el pago de compensaciones por daños de guerra siguen siendo puntos de fricción. Además, si las negociaciones de 30 días fracasan, Washington ha advertido que el bloqueo naval y las operaciones militares podrían reanudarse de inmediato.

El buque Epaminondas, durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026. Meysam Mirzadeh /Tasnim / WANA vía REUTERS

"Quieren llegar a un acuerdo"

Esta noche, Trump se ha mostrado optimista, pero hay que reconocer que lo que ha dicho lo lleva repitiendo semanas, desde que entró en vigor el armisticio, una manera de ganar tiempo y de no verse obligado a pedir el respaldo del Congreso a su aventura belicista, pasados los 60 días en los que podía tener las manos más o menos libres.

"Quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy productivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval, añadiendo posteriormente que esta crisis "se resolverá rápidamente".

La cadena NBC News, citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos, informó ayer de que el repentino cambio de postura de Trump a acatar lo que antes no quería se produjo después de que Arabia Saudita suspendiera la autorización del ejército estadounidense para usar una base saudí en la operación.

Los funcionarios saudíes se mostraron sorprendidos e indignados por el anuncio del republicano de que EEUU ayudaría a escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, lo que los llevó a comunicar a Washington que negarían a EEUU el permiso para operar aeronaves militares desde una base saudí o a través del espacio aéreo saudí, según informó este medio. La Casa Blanca no lo ha reconocido públicamente.

El Ejército estadounidense ha mantenido su propio bloqueo a los buques iraníes en la región. El Comando Central informó que las fuerzas armadas dispararon el miércoles contra un petrolero vacío con bandera iraní, inmovilizándolo cuando intentaba navegar hacia un puerto iraní en violación del bloqueo. No se han comunicado nuevas agresiones.

Mercados disparados

Los informes sobre un posible acuerdo provocaron que los precios mundiales del petróleo cayeran a mínimos de dos semanas el miércoles. Los futuros del crudo Brent, de referencia, cayeron cerca de un 11%, hasta aproximadamente 98 dólares el barril (LCOc1), antes de recuperarse y superar los 100 dólares, informa Reuters.

Las bolsas mundiales también subieron y los rendimientos de los bonos cayeron ante el optimismo por el fin de la guerra que ha interrumpido el suministro energético. "El contenido de las propuestas de paz entre Estados Unidos e Irán es escaso, pero existe la expectativa en el mercado de que no habrá más acciones militares", declaró Takamasa Ikeda, gestor sénior de cartera de GCI Asset Management.

Por ahora, el mundo observa con cautela lo que podría ser el fin de uno de los conflictos más peligrosos de la década, con la esperanza de que el "memorando de una página" sea el primer paso hacia una estabilidad duradera en el Medio Oriente.