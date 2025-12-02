Cristina Barrera, uróloga: "Aguantar las ganas de ir al baño puede ser más peligroso de lo que crees"

Tener de ganas de orinar pero no acudir al baño de inmediato (ya sea porque no hay un aseo cerca porque se está realizando alguna tarea importante) es algo que casi todos hemos hecho alguna vez.

Sin embargo, la uróloga Cristina Barrera ha alertado, a través de un vídeo en su cuenta en la red social TikTok (@laurologadetiktok), de que aguantarse las ganas de ir al baño de forma habitual puede ser bastante peligroso para la salud.

De hecho, la experta ha advertido de que, en casos extremos, el resultado de ignorar reiteradamente que la vejiga se encuentra llena y necesita vaciarse puede ser tener que sondarse.

Cristina Barrera ha explicado la forma en la que la vejiga y el sistema nervioso se encuentran conectados para que todo funciona correctamente. "Cuando tu vejiga alcanza aproximadamente el 60% de su capacidad, tu sistema nervioso te avisa para vaciarla", ha señalado.

La uróloga ha indicado que "ignorar esta señal de forma ocasional no supone riesgos para tu salud urológica". Los problemas para la salud pueden llegar si una y otra vez se desobedecen esos avisos que el sistema nervioso envía.

Barrera ha destacado que uno de los problemas que ocasiona ignorar las ganas de ir al baño es "la infección de orina, ya que al retener la orina más de lo normal se crea un ambiente idóneo para el crecimiento bacteriano".

No obstante, hay algo aún más peligroso que esa posible infección de orina. "El segundo problema es el daño al músculo de la vejiga: el detrusor. Si tienes la vejiga constantemente distendida, este músculo puede perder su capacidad para contraerse de forma adecuada, impidiendo que tu vejiga se vacíe por completo", ha subrayado la uróloga.

Ese daño al detrusor "en casos severos puede llevar a la necesidad de sondarse de forma regular para vaciar la vejiga", ha asegurado Cristina Barrera.