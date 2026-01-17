David Céspedes, doctor experto en longevidad: "Si tus padres no hacen deporte a los 60, no serán independientes a los 70"

El doctor David Céspedes, médico experto en longevidad, ha lanzado un mensaje claro y directo que se ha viralizado en redes sociales con casi medio millón de visualizaciones: “Si tus padres no hacen deporte a los 60, no serán independientes a los 70”.

Su reflexión, compartida en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @dr.davidcespedes, pone el foco en la importancia del ejercicio físico a partir de los 50 años como herramienta fundamental para preservar la autonomía en la vejez.

Una advertencia basada en la prevención

Según explica Céspedes, muchas personas esperan a notar los primeros signos de deterioro físico para empezar a cuidarse, cuando en realidad el momento clave es antes. “Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes”, afirma.

La pérdida de fuerza muscular, movilidad y equilibrio comienza de forma progresiva a partir de esa década, y si no se combate con actividad física, puede traducirse en dependencia funcional apenas unos años después.

El especialista insiste en que no se trata de entrenamientos extremos ni de rutinas complejas, sino de mantener el cuerpo activo de forma regular. “Lo importante es moverse”, subraya, incluso aunque solo se disponga de material básico en casa como unas botellas.

Una rutina sencilla

En su vídeo, el doctor Céspedes propone una rutina de entrenamiento pensada específicamente para adultos mayores, diseñada para trabajar todo el cuerpo y adaptarse a distintos niveles de condición física. El programa incluye ejercicios básicos como sentadillas, peso muerto, flexiones adaptadas, press militar con mancuernas y trabajo abdominal.

Las sentadillas, por ejemplo, pueden realizarse sentándose y levantándose del sofá si el ejercicio resulta difícil. El peso muerto se plantea como un gesto cotidiano —agacharse manteniendo la espalda recta—, mientras que las flexiones pueden adaptarse apoyando las rodillas, utilizando una mesa o incluso una pared. Para los hombros, recomienda levantar un peso desde una posición sentada, cuidando la colocación de los codos, y finalizar con una plancha abdominal, también adaptable.

El experto insiste en que no hace falta entrenar todos los días. Con realizar esta rutina dos o tres veces por semana, los beneficios pueden ser notables. “Este tipo de entrenamiento mejora la fuerza, la movilidad y la calidad de vida”, explica Céspedes, destacando que incluso se puede empezar con botellas de agua en lugar de mancuernas.