Una dentista pide que te fijes en este ingrediente de la pasta de dientes la próxima vez que vayas al supermercado

A la hora de comprar una pasta de dientes en el supermercado o en cualquier otro comercio, es clave fijarse en un ingrediente concreto que puede tener o no el producto y que cambia completamente sus características.

Se trata del flúor. Tal y como ha explicado la odontóloga Veera Roka en declaraciones al medio de comunicación finlandés Kotiliesi, el flúor es el remineralizante más eficaz. Ello, en pocas palabras, significa que la sustancia previene la caries dental.

En ese sentido, la experta ha detallado que "el flúor actúa específicamente como preventivo de caries en la superficie del diente, por lo que el uso de pastas dentales sin flúor aumenta significativamente el riesgo de caries".

"Me he encontrado con casos en los que los dientes de un cliente habitual, antes sanos, han empezado a deteriorarse repentinamente. Al preguntarme qué había pasado, el cliente me ha dicho que ha cambiado a una pasta de dientes sin flúor", ha destacado la odontóloga.

Una mujer libra una batalla legal desde hace cinco años al quedar en silla de ruedas por utilizar una pasta de dientes El letrado de la afectada denuncia que "el alto porcentaje de zinc presente en el producto dio lugar a una expulsión excesiva del cuerpo de cobre, de modo que produjo graves consecuencias neurológicas". El producto ya ha sido retirado del mercado.

Y eso no es todo, otra de las grandes virtudes del flúor presente en la pasta de dientes es que también repara el daño y la erosión del esmalte provocados por causas distintas a la caries dental.