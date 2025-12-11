Kelly Osbourne se harta de quienes opinan sobre su cuerpo y tira de una palabra muy fea para callar bocas

Kelly Osbourne ha dicho basta. Después de varios días leyendo comentarios sobre su delgadez —que si “tienes mala cara”, que si “estás enferma”, que si “Ozempic por aquí, Ozempic por allá”—, la presentadora ha soltado un mensaje tan breve como contundente: “idos a tomar por culo”.

El estallido se conoció durante la entrevista que Sharon Osbourne concedió a Piers Morgan Uncensored. Morgan mencionó los mensajes “de mala leche” que Kelly estaba recibiendo “en las últimas 24 horas” y mostró un vídeo que ella misma había grabado para contestar a quienes opinan de su cuerpo. El clip ya no aparece en sus redes, pero su contenido lo han visto millones.

“No sé ni cómo decir esto, así que lo digo tal cual”, empezaba Kelly, agotada. “A la gente que cree que hace gracia escribiendo cosas como ‘¿estás enferma?’, ‘deja el Ozempic’ o ‘no tienes buen aspecto’: mi padre acaba de morir”.

Su respuesta no se quedaba ahí. “Estoy haciendo lo mejor que puedo, y ahora mismo lo único que me sostiene es mi familia. Comparto lo que comparto porque quiero enseñaros la parte buena de mi vida, no la parte horrible”. Y, antes de cortar la grabación, soltaba la frase que ya circula por todas partes: “A todos esos, idos a tomar por culo”.

El vídeo recogía días de tensión. Varios de sus últimos clips en Instagram —incluido uno en el que simplemente aparece leyendo un libro— se llenaron de comentarios sobre su aspecto. Tras la entrevista de Sharon, Kelly volvió a Instagram para agradecer los mensajes de apoyo y señalar los otros, esos que la han dejado sin aire. Habló de comentarios “asquerosos, crueles y completamente fuera de lugar” y lanzó una pregunta que resume su hartazgo: “¿Qué esperáis de mí? ¿Qué queréis que parezca ahora mismo?”.

“El simple hecho de que me levante, salga de la cama y siga adelante ya es un logro. Y merezco que se reconozca eso, no que me machaquen”, continuó. A quienes insisten en que “parece enferma”, les respondió sin florituras: “Pues sí, estoy mal. Mi vida se ha puesto del revés”.

Kelly también criticó las comparaciones entre su rostro actual, a los 41 años, y las fotos de cuando era una adolescente. “La cara cambia cuando te haces mayor, no sé por qué esto sorprende a alguien”. Y confesó lo que más le ha dolido: “La mayoría de estos comentarios vienen de mujeres adultas”. Añadió: “Mujeres que dicen ser terapeutas, madres, mujeres con sus propios problemas de peso… Es devastador ver que entre nosotras tampoco nos apoyamos”. Al final, su remate dejaba claro que ya no piensa aguantar ni una más: “He tenido suficiente. Así que, idos a tomar por culo”.

Sharon Osbourne defendió a su hija sin dudarlo. “Tiene razón en lo que dice”, afirmó ante Morgan. “No está bien. Ha perdido a su padre… y ahora mismo ni siquiera puede comer”. Después explicó por qué cree que la gente actúa así en redes: “La gente que hace eso suele estar mal. Es inseguridad, es celos. Todos juzgamos, pero hay que tener una vida muy vacía para dedicar tiempo a escribir barbaridades”. Para Sharon, la conclusión es evidente: “Me dan pena. Algo falla en sus vidas. No son felices”.

Ozzy Osbourne murió en julio a los 76 años tras un infarto que puso fin a años de problemas de salud. Kelly intenta recomponerse como puede. Y, a la vista de sus palabras, ya no piensa tolerar ni una broma más sobre su cuerpo.