Cecilia, 93 años, se siente como una de 50 gracias a su rutina de longevidad: "Bienvenidos al gimnasio"

Proliferan los gimnasios en nuestro día a día a una velocidad récord. Parece que salen desde debajo de las piedras. Y es normal viendo noticias como esta, que tiene a Cecilia Gómez como protagonista. Esta abuela, de 93 años, no duda en reconocer que está "en una forma casi perfecta" y que se siente como "si tuviera 50 años". Y tiene claro que el deporte es lo que hace que se sienta así, capaz de todo pese a su avanzada a edad.

Del estado de Nueva York, entrena de lunes a viernes desde hace décadas en el Gold’s Gym, en Long Island. Lo hace de 10 a 13 horas y afirma, con rotundidad que, para ella, "ir allí es como una religión".

Deporte, alimentación y agenda social

"Puedo jugar al fútbol, juego al baloncesto, hago de todo", explica en declaraciones a Business Insider, en una entrevista en la que se muestra llena de energía y en la que da algún consejo para tener una vida larga y saludable. Habla de mantener contactos sociales, de llevar una buena alimentación y, por supuesto, de practicar deporte de forma constante. "Cuando alguien me dice que quiere ser como yo, siempre les respondo que bienvenido al gimnasio".

Su longevidad, por tanto, no es fruto de la casualidad. Tampoco su pasión por el deporte es algo que le haya llegado de mayor. De hecho, su hija, Pat Schneider, de 60 años, cuenta que su madre siempre ha tenido un gran espíritu competitivo: "En su juventud, siempre era la primera en ser elegida para jugar al balón prisionero y pasaba casi todo su tiempo al aire libre".

En las tres horas que pasa en el gimnasio, actualmente, entrena haciendo una mezcla de ejercicios de fuerza y de resistencia. Combina ejercicios de press de hombros con mancuernas con marcha sin moverse del sitio. También participa en cursos de Silver Sneakers, un programa de entrenamiento para personas mayores de 65 años que se ofrece de forma gratuita con determinadas tarifas de seguro médico en Estados Unidos. Recientemente ha sido galardonada con el título de Miembro del año por su compromiso.

Aunque el deporte es importante y esencial en su vida y su estado físico y anímico, Gómez también apuesta por un estilo de vida saludable en lo que respecta a su alimentación. En su dieta no faltan las legumbres, el arroz y las verduras. También consume regularmente plátanos macho y naranjas. Además, explica que los nutrientes integrales, sobre todo los de origen vegetal, tienen potentes efectos antienvejecimiento.

La importancia de nunca estar sola

Y la guinda del pastel a todo esto es mantener una agenda social muy apretada, algo que también reafirma la hija de la protagonista, quien da mucha importancia este aspecto. "Esa es realmente la clave de su longevidad. Está constantemente en contacto con gente. Con sus nietos, con sus bisnietos. Nunca está sola".

Gómez mantiene una vida social muy activa: canta en el coro de la iglesia y charla con sus amigas en el gimnasio antes y después de entrenar. Este fuerte sentido de comunidad no solo le da estructura y sentido a Gómez, sino que también le ayuda a superar los contratiempos de salud. "Ha estado en el hospital varias veces y los médicos pensaban que no lo lograría. Pero ella solo decía: Oh, no, no, tengo que ir al gimnasio", cuenta Schneider. "Eso realmente ha marcado una gran diferencia"

Además, madre e hija viven juntas y reúnen a toda la familia los domingos para cenar. En definitiva, una de esas historias que te reconcilian con la vida.